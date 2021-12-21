Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам налогообложения

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Президентом и принят в первом чтении 14 декабря 2021 года. Он предусматривает системные меры по совершенствованию налогового законодательства с учетом результатов его практического применения, достижению оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных налогов.

Законопроект направлялся для рассмотрения в постоянные комиссии Палаты представителей и главное правовое управление секретариата, обсуждался на расширенных заседаниях Постоянной комиссии по бюджету и финансам 9, 15 и 16 декабря, а также на встрече с премьер-министром и членами правительства.

При доработке законопроекта ко второму чтению учтены поступившие в постоянную комиссию от депутатов предложения, в частности, касающиеся совершенствования порядка определения налоговой базы по результатам проверки, способов обеспечения плательщиками исполнения налогового обязательства, сроков зачета излишне уплаченных сумм налога, выявленных в ходе проверки, а также замечания юридического и редакционно-технического характера.-0-