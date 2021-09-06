Депутаты СГ изучат опыт работы санаториев Беларуси и России в условиях пандемии

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Опыт работы санаторно-оздоровительных учреждений Беларуси и России в условиях пандемии COVID-19 будет рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мероприятие пройдет 10 сентября в российской Анапе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты Парламентского собрания рассмотрят вопрос об опыте работы в Союзном государстве по организации оздоровления детей и молодежи в санаторно-оздоровительных учреждениях Беларуси и России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - отметили в пресс-службе. - Парламентариям будет представлена информация о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2021 году по вопросам ведения Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также информация о проведении мероприятия Союзного государства "Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" и проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

В рамках визита союзных парламентариев в Краснодарский край планируется встреча с представителями администрации и Совета муниципального образования города-курорта Анапа.

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств образования и культуры Беларуси, Министерства просвещения РФ, а также руководители санаторно-оздоровительных и образовательных учреждений двух стран.-0-