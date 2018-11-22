Деттмар: растущее доверие между Беларусью и Германией - хорошая предпосылка для развития отношений

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доверие между Беларусью и Германией растет в различных сферах, заявил сегодня на пресс-конференции посол Германии в Беларуси Петер Деттмар, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если посмотреть, насколько сильно вырос уровень взаимных визитов за последние двенадцать месяцев, то можно увидеть, как растет доверие в совершенно различных сферах между Беларусью и Германией. Это является хорошей предпосылкой для развития наших отношений", - сказал Петер Деттмар.

В качестве примера он привел визиты в Беларусь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, делегации министерства здравоохранения и парламентариев из федеральной земли Саксония. "Темы, по которым продвигается наше сотрудничество, очень разнообразны", - констатировал дипломат.

Развиваются между странами и торговые отношения, отметил посол. Товарооборот за январь-сентябрь составил 2,2 млрд евро. Причем экспорт и импорт делятся практически поровну. "Лично я не помню другого года, в котором направлялось больше прямых инвестиций в Беларусь, чем нынешний. Я считаю это хорошим знаком", - подчеркнул Петер Деттмар.-0-