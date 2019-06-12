Деттмар: важно сохранение общей памяти о Второй мировой войне

12 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В современных условиях очень важным является сохранение общей памяти о событиях Второй мировой войны. Уверенность в этом выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар сегодня на торжественном мероприятии по случаю завершения его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание на важную для белорусско-германского сотрудничества военную тематику. Он напомнил о состоявшемся год назад визите Президента Германии в Минск по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко на открытие мемориала в "Тростенце". "Главная задача - сохранить общую память о событиях Второй мировой войны. И очень важно, чтобы эта задача продолжала оставаться в числе приоритетных", - подчеркнул Петер Деттмар.

Дипломат с грустью сказал, что буквально через несколько дней он покинет Беларусь, где жил и работал восемь лет. Это будет окончание не только его деятельности в Минске, но и дипломатической службы, которая насчитывает более 40 лет. Он подчеркнул, что такой длительный срок работы в одной стране - это необычно для дипломата и вместе с тем очень интересно. "Я и моя супруга благодарны за встречи и мероприятия, проведенные здесь, а также за дружественные отношения, которые, как я надеюсь, продлятся и дальше", - сказал посол.

"В плоскости двусторонних белорусско-германских отношений многое достигнуто, кое-что начато, а кое-что не сделано", - подчеркнул дипломат. Он выразил уверенность в хороших перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Беларусью и Германией по всем направлениям.

Мероприятие состоялось с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который выразил слова глубокой признательности послу за его деятельность.-0-