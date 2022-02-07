Дипломат: в Беларуси в условиях новых вызовов сохраняется социально ориентированный курс

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в условиях новых экономических и военно-политических вызовов провозглашается сохранение социально ориентированного курса. Важность этого отметил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

"Обсуждение изменений и дополнений к Основному закону показало значительно возросшую гражданскую активность, именно ту осознанную гражданскую позицию и ответственность людей, которые в 2020 году позволили отстоять независимость и суверенитет государства, - сказал дипломат. - Документ призван обеспечить эволюционный путь развития общества и страны в целом. В нем заключены гарантии политической преемственности, динамики экономического развития, целостности и сплоченности государства, гражданского согласия на белорусской земле".

Он подчеркнул, что белорусы сами пишут историю своей страны. "Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь провозглашают собственную модель народовластия, без оглядки на зарубежные "методические рекомендации". Главные изменения в Конституции - усиление народовластия и закрепление наших ценностных ориентиров, среди которых историко-культурные истоки, показывающие что мы - наследники Великой Победы. Создается высший орган народовластия - Всебелорусское народное собрание, - продолжил посол. - По-новому соотносятся права и обязанности Президента и других ветвей власти, а также государственных институтов. Что касается полномочий Президента, то он остается главой государства, сильным политическим центром, сохраняющим основные функции, при этом делегируя ряд своих прерогатив на другие уровни власти".

Павел Утюпин подчеркнул, что создаются преграды на пути попыток из-за рубежа манипулировать политической системой страны. Эти преграды сводят на нет усилия недоброжелателей по реализации гибридной стратегии в отношении Беларуси.-0-