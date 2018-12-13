Дипломаты Беларуси и Швейцарии обсудят в Минске развитие сотрудничества

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Швейцарии состоится в Минске 18 декабря. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, швейцарскую - заместитель государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг. Дипломаты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в международных организациях, правозащитную тематику, а также вопросы международной безопасности.

Олег Кравченко и Кристина Марти Ланг также примут участие в мероприятии по проблематике медиации и превентивной дипломатии, организованном белорусским МИД совместно с Европейским институтом мира.

В этот же день в Бухаресте пройдут консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Румынии. В контексте председательства Румынии в Совете Европейского союза в первой половине 2019 года стороны обсудят вопросы взаимодействия Беларуси с ЕС, а также перспективы белорусско-румынского сотрудничества в формате "Восточного партнерства".-0-