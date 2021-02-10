Дипломаты Беларуси и Турции обсудили планы двустороннего сотрудничества

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак встретился в Анкаре с генеральным директором департамента двусторонних политических отношений со странами Евразии МИД Турции Джаном Йонетом Тезелем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Собеседники подвели итоги белорусско-турецкого сотрудничества в 2020 году и обсудили основные планы двусторонней повестки на 2021 год.

Глава загранучреждения проинформировал турецкого дипломата о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси в преддверии VI Всебелорусского народного собрания.-0-