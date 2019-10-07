Дискуссия на минской площадке позволяет выработать взаимоприемлемые решения - посол Армении

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссия на минской площадке позволяет выработать взаимоприемлемые, оптимальные для сторон решения. Такое мнение сегодня журналистам высказал посол Армении в Беларуси Армен Гевондян на полях форума "Минского диалога", передает корреспондент БЕЛТА.

Форум "Минского диалога" отличается тем, что здесь можно взглянуть на вопросы, проблемы с точки зрения собеседника, отметил посол. "Это помогает выработать оптимальные решения, которые могут быть приемлемы для широкого круга участников. В этом самая большая новизна", - сказал Армен Гевондян.

Дипломат добавил, что Минск стал важной площадкой для дискуссии по большому спектру вопросов. "Это очень важно в плане того, что сейчас есть острая потребность в диалоге", - считает он.

Схожее мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов. "Надо слушать партнера, понимать его интерес и делать хотя бы небольшие шаги в соответствии с этими интересами навстречу друг другу", - считает сенатор. Отсутствие такого диалога он назвал проблемой в глобальном масштабе.

Сергей Рахманов обратил внимание на правильную постановку вопросов со стороны организаторов форума "Минского диалога". "Думаю, в конечном счете, суммируя все секции, мы найдем возможности для движения друг к другу. Важно, чтобы эксперты в кулуарах именно в таком ключе вели обсуждения, чтобы мы не зацикливались на перечислении проблем партнера вместо того, чтобы пытаться разобраться в его интересах", - резюмировал он.

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" открылся сегодня в белорусской столице. Участниками двухдневного мероприятия стали действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-