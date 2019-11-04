Для Беларуси и России правильнее опираться на общую историю, а не искать поводы для конфликтов - Гигин

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый правильный подход в отношениях политических союзников - опираясь на общую историю, искать пути в будущее. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА политолог и публицист, кандидат исторических наук Вадим Гигин, комментируя реакцию премьер-министра России на вырванные из контекста слова Президента Беларуси.

"Зачастую в политической практике историческая тематика используется для полемики. Безусловно, политики без истории не бывает. Вспоминается фраза советского профессора Покровского о том, что история - это политика, опрокинутая в прошлое. Но если копаться в историческом багаже любого народа, отношениях между странами, всегда можно найти какие-то поводы для конфликтов. А уж если вырывать фразы из контекста, поводов станет еще больше. Я думаю, что сегодня отношения между союзниками должны заключаться в том, чтобы, опираясь на общую историю, искать пути в будущее. Это наиболее правильный подход", - отметил Вадим Гигин.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси чтут подвиг советского народа, героизм, проявленный нашими общими предками в военных событиях, которые принесли Беларуси, как и России, большие разрушения и беды.-0-