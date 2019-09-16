Для Беларуси важно дальнейшее развитие всестороннего взаимодействия с КНР - Дапкюнас

16 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси важно дальнейшее развитие всестороннего взаимодействия с КНР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на вечере в Доме дружбы по случаю 70-летия образования КНР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через две недели китайский народ и многочисленные друзья Китая в мире будут отмечать знаменательную дату - 70-летие образования Китайской Народной Республики. Праздник это большой, - отметил замминистра. - Богатая история Китая насчитывает долгие тысячелетия. Однако возрождение китайского государства семь десятилетий назад на новых социальных принципах открыло поистине знаменательный этап в истории страны".

Он подчеркнул, что за 70 лет народ Китая добился впечатляющих успехов в экономической, социальной и других сферах. Стремительно и неуклонно растет влияние и заслуженный авторитет этой страны на мировой арене. Благодаря трудолюбию народа и мудрости государственного руководства Китай сегодня снова становится экономическим, технологическим и культурным центром мира, каким он не раз был в своей давней истории.

"Успехи политики китайского руководства по обеспечению устойчивого экономического роста и построению общества средней зажиточности привлекают и вдохновляют многие страны в мире, - продолжил Андрей Дапкюнас. - Завораживает не только соразмерный роли и месту Китая в мире впечатляющий масштаб преобразований, но не в меньшей степени - смелость и настойчивость в проведении реформ".

По его словам, активно интересуется опытом Китая, внимательно его изучает и перенимает и Беларусь. "Китай же отвечает на этот интерес международного сообщества тем, что принимает на себя все больше ответственности перед своими партнерами, в рамках инициативы "Пояс и путь" строит новый тип межгосударственных отношений на взаимовыгодной, равноправной основе. В Китае говорят: "Если на то есть судьба, то встретятся вопреки большому расстоянию, если не судьба, то и сидя друг напротив друга не познакомятся". Несмотря на огромное расстояние, разделяющее наши страны, культурные и языковые различия, Беларусь и Китай не просто встретились - наши страны встретились, чтобы оставаться добрыми друзьями навсегда", - продолжил замминистра.

Этот вечер, как и прошлогоднее памятное мероприятие в гостеприимных стенах Дома дружбы по случаю 40-летия реформ открытости в Китае, - важный элемент двустороннего сотрудничества. Замминистра поблагодарил Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами за работу по укреплению человеческих взаимоотношений между белорусским и китайским народами.

Андрей Дапкюнас передал от Министерства иностранных дел искренние пожелания мира, добра и благополучия дружественному китайскому народу.-0-

Фото Алины Гришкевич