Для Беларуси важно иметь больше сторонников своих инициатив на внешнеполитической арене - Макей

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси важно иметь больше сторонников тех инициатив, которые предлагает наша страна на внешнеполитической арене. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в ходе официальной церемонии поднятия флага МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава МИД также подчеркнул, что Беларусь намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество, которое является особенно важным на фоне происходящих в мире торгово-экономических войн.
Кроме того, Владимир Макей констатировал, что в мире происходит рост напряженности и все более активными становятся процессы, связанные с гонкой вооружений. Поэтому Беларусь намерена предпринимать активные усилия в рамках процессов, связанных с укреплением безопасности.
В церемонии поднятия флага МИД приняли участие представители внешнеполитического ведомства, ветераны дипломатической службы, представители аккредитованного в Беларуси дипкорпуса.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4272 BYN
|2.425 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.1304 BYN
|2.125 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.142 BYN
|3.164 BYN