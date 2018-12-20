Для Беларуси важно иметь больше сторонников своих инициатив на внешнеполитической арене - Макей

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси важно иметь больше сторонников тех инициатив, которые предлагает наша страна на внешнеполитической арене. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в ходе официальной церемонии поднятия флага МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД также подчеркнул, что Беларусь намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество, которое является особенно важным на фоне происходящих в мире торгово-экономических войн.

Кроме того, Владимир Макей констатировал, что в мире происходит рост напряженности и все более активными становятся процессы, связанные с гонкой вооружений. Поэтому Беларусь намерена предпринимать активные усилия в рамках процессов, связанных с укреплением безопасности.

Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета - Макей "Беларусь должна оставаться независимым государством, - подчеркнул руководитель МИД. - Об этом суверенитете мы мечтали на протяжении многих веков и должны дальше работать над укреплением независимости и территориальной целостности государства".

В церемонии поднятия флага МИД приняли участие представители внешнеполитического ведомства, ветераны дипломатической службы, представители аккредитованного в Беларуси дипкорпуса.-0-