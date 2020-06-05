Для Евросоюза наступило время отменить санкции в отношении Беларуси - Орбан

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Европейского союза наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства подчеркнул, что его страна поддерживает развитие инициативы "Восточного партнерства", участницей которой является и Беларусь. "Для Евросоюза наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси", - сказал он.

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Премьер-министр Венгрии о визите в Беларусь: я приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество Виктор Орбан поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить Минск. "Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит на вашу родину", - сказал он.