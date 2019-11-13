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Политика
13 ноября 2019, 17:28

Для Кыргызстана важно развитие экономических связей с Беларусью - посол

Эрмек Ибраимов
Эрмек Ибраимов

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Кыргызстана важно развитие экономических связей с Беларусью. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрмек Ибраимов сегодня в Доме дружбы на заседании молодежного клуба "Юный дипломат", передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой встречи было 75-летие кыргызской дипломатии. Выступлению дипломата предшествовала презентация "Знакомьтесь, Кыргызстан", которую подготовили юные дипломаты. Она отражала основные вехи развития страны, а также ее красоту и достопримечательности. Участники встречи - студенты столичных вузов и школьники - рассказали о своем видении Кыргызстана.

Глава дипломатической миссии в выступлении перед молодежью коснулся истории своей страны, ее участия в международных организациях. Особое внимание он уделил белорусско-кыргызстанским отношениям, в том числе исторической составляющей сотрудничества. Еще в советское время Беларусь и Кыргызстан развивали дружественные связи, выстраивая и экономическое взаимодействие.

Молодежь задавала вопросы, касающиеся самых разных направлений развития Кыргызстана, духовных ценностей народа, условий для получения высшего образования, отношений с соседними государствами. Юноши и девушки показали свои знания об этой стране, поучаствовав в блиц-викторине "Как мы знаем Кыргызстан".

В исполнении участников клуба "Юный дипломат" прозвучали белорусские песни.-0-

Фото Алины Гришкевич

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