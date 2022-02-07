Для наблюдения за ходом референдума аккредитован 31 международный наблюдатель

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 7 февраля для наблюдения за ходом проведения республиканского референдума аккредитованы 17 642 национальных наблюдателя и 31 иностранный (международный) наблюдатель. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Больше всего национальных наблюдателей направили общественные объединения - 13 307 человек, в том числе политические партии - 1160. Гражданами направлены 2515 человек, трудовыми коллективами - 1160.

Что касается иностранных (международных) наблюдателей, то Центральной комиссией аккредитован 31 человек.

Процесс направления наблюдателей продолжается.-0-