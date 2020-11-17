Для поддержания протестной активности в Беларуси применена методика информационной волны - Кривошеев

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чтобы поддерживать градус протестов, в Беларуси была использована методика информационной волны. На это обратил внимание председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сегодня на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Кривошеева, методика была модифицирована к белорусским реалиям. "Как она выглядит по дням недели. Четверг-пятница - создание громкого инфоповода, это может быть и смерть активиста, фейковые (а это гремело в белорусских оппозиционных медиа) массовые изнасилования в изоляторах временного содержания, такие же фейковые массовые исчезновения и похищения людей, - рассказал председатель Белорусского союза журналистов. - Пятница-суббота - максимальная эмоциональная медийная обработка аудитории с эмоциональным накачиванием людей вплоть до призывов к экстремизму, терроризму. В воскресенье - гиперболизация протестной активности, например, заявлялось о "марше миллионов" и комментаторы настаивали именно на том, что вышли миллионы и поддерживают миллионы. Самые разные эпитеты и термины применялись для того, чтобы накачать участников протестов дополнительной эмоцией и максимально широко осветить события, которые в последние недели не отличаются ни массовостью, ни эстетикой, ни новыми смыслами и содержанием. Ну а понедельник-среда - это героизация участников протестов, празднование "моральной победы" и поиск очередного мобилизующего повода, который всколыхнет общественность на следующую неделю. И так из недели в неделю".

В качестве свежего примера Андрей Кривошеев привел трагическую смерть минчанина Романа Бондаренко в дворовой драке. "Она была выбрана именно таким инфоповодом. В пятницу и только на платформе Telegram было опубликовано 1074 поста с охватом аудитории в 22 млн просмотров суммарно. В субботу было уже 1532 поста, просмотры остались примерно на том же уровне - 22 с небольшим миллиона", - привел данные Андрей Кривошеев. В воскресенье же, по его словам, словно под копирку, словно по одному шаблону, велись прямые трансляции в белорусских оппозиционных и иностранных СМИ. "Причем коннотации и основные эпитеты были схожими. Это как раз отработка воскресной акции, на мой взгляд, практически полностью по явной или неявной методичке", - указал председатель Белорусского союза журналистов.-0-