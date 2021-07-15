Для поддержания согласия, мира и спокойствия очень важно национальное единство - посол Турции

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное единство и монолитность общества имеют очень важное значение для сохранения в стране согласия, мира и спокойствия. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан, который сегодня принял участие в памятном мероприятии в Доме дружбы по случаю Дня демократии и национального единства, отмечаемого в Турции 15 июля.

Посол напомнил, что в этот день отмечается годовщина неудавшейся попытки военного переворота в Турции. Ночью 15 июля 2016 года были атаки на здание парламента, стратегические объекты и инфраструктуру, было совершено покушение на убийство Президента Турции. В результате столкновений погибли более 250 человек, более 2 тыс. получили ранения. В память о жертвах тех событий каждый год посольство Турции в Беларуси организует памятные мероприятия. "Наш народ одержал эту героическую победу с чувством глубокой преданности своей Родине, и нашим общим долгом является помнить и напоминать об этой победе ежегодно, - сказал посол. - Таким образом мы демонстрируем свое единство, чтобы никогда более не произошло ничего подобного".

Он обратил внимание, что Беларусь стала одной из первых стран, которые утром 16 июля 2016 года осудили попытку государственного переворота. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поддержку Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министр иностранных дел Владимир Макей - своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. "Мы весьма им признательны за это", - подчеркнул Мустафа Озджан.

"Беларусь очень близкий для нас друг, - продолжил он. - У нас прекрасные отношения в политической и дипломатической сферах. Также мы ведем работу над рядом конкретных проектов для еще большего развития экономического взаимодействия между нашими странами".

Посол отметил постоянный интерес турецких инвесторов к Беларуси и выразил уверенность, что этот интерес со временем будет увеличиваться, поскольку Турция рассматривает Беларусь в качестве "очень важного центра в своем регионе, входных ворот на Восток (то есть на российский рынок) и важного логистического центра на западном направлении".

"Хочу еще раз подчеркнуть, что Турция при формировании политики в отношении Беларуси прежде всего придает большое значение стабильности, безопасности, покою и благосостоянию Беларуси. Ведь это влияет и на спокойствие и согласие во всем регионе", - сказал глава дипмиссии.

По его мнению, сейчас для белорусского общества особенно важны национальное единство и монолитность. "Внешнее воздействие, навязанные внешними силами пути решения ни к чему хорошему не приведут. Только диалог внутри общества, только солидарность могут дать действительно хороший результат, - убежден Мустафа Озджан. - За полтора года, что я нахожусь в Беларуси, я убедился, что белорусы - люди мудрые, они в состоянии отличить правду от вымысла, и именно методом диалога они могут поддержать свою страну, поддержать в ней согласие, мир и спокойствие".

На памятном мероприятии в Доме дружбы присутствовали также руководители нескольких дипломатических миссий зарубежных государства, депутаты Палаты представителей, представители религиозных и общественных организаций.

Как отметил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, важным залогом успешного противодействия турецкого народа попытке военного переворота стало единство общества и государства. "Весь мир увидел единство тюркского народа. Когда народ и власть бывают вместе - никто их не победит. То же самое показали и события в Беларуси: народ и власть вместе". События в Турции в 2016 году и в Беларуси в 2020-м посол считает разными звеньями одной цепи. "Разные формы, разные подходы и методы, но была предпринята попытка госпереворота. Это надо понимать", - подчеркнул Латиф Гандилов.-0-