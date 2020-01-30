Для Польши важно добрососедское партнерство с Беларусью - Артур Михальский

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:51 Игорь Оберемко избран на пост руководителя БФСО "Динамо" Спорт
18:30 Каталония заинтересовалась белорусскими электробусами Экономика
18:16 МАРТ завершил подготовку программы развития конкуренции - Колтович Экономика
17:56 "Беларусь 3" подготовил тематический эфир памяти Ростислава Янковского Афиша
17:52 Минэкономики: роль БНПА в диалоге государства и бизнеса очень велика Экономика
17:49 Беларусь и Болгария настроены открывать новые сферы в двустороннем сотрудничестве Политика
17:48 Брестчанин приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот психотропов Происшествия
17:32 Для Польши важно добрососедское партнерство с Беларусью - Артур Михальский Политика
17:29 Изменение климата привело к увеличению числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве - НАН Общество
17:09 Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса Общество
17:05 В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды Общество
17:02 Лукашенко освободил от должности первого замминистра МВД Ивана Подгурского Президент
16:45 Беларусь готова реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове Экономика
16:38 Программу по замене лифтов в многоэтажках нужно завершить в 2020 году - Кухарев Экономика
16:38 В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления Происшествия
16:38 Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов Общество
16:37 Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6% - МАРТ Экономика
16:24 Минздрав: на коронавирус проверили более 120 человек, он не выявлен Общество
16:21 Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти Экономика
16:17 Минжилкомхоз: в 2030 году в Беларуси может использоваться две трети отходов Экономика
16:14 Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН Политика
16:12 Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс. Происшествия
16:11 Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере Политика
16:02 В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет В мире
15:36 В Италии заблокирован лайнер с 6 тыс. пассажиров из-за подозрения на коронавирус В мире
15:35 В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом В мире
15:12 Астрономы показали самые детальные снимки Солнца Калейдоскоп
14:52 Лукашенко сравнил продажу госпредприятий со сдачей независимости Беларуси Президент
14:46 У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8 В мире
14:37 Россия частично закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Политика
30 января 2020, 17:32

Для Польши важно добрососедское партнерство с Беларусью - Артур Михальский

Артур Михальский. Фото из архива
Артур Михальский. Фото из архива

Для Польши важно дальнейшее развитие добрососедского партнерства с Беларусью. Об этом сказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский. По словам дипломата, это обусловлено в том числе географической и историко-культурной близостью. Несмотря на то, что две страны являются членами разных интеграционных объединений, они задействуют различные механизмы для развития взаимовыгодного сотрудничества. Также посол рассказал о большом взаимном интересе бизнес-кругов, о побратимском движении и решении проблем с визами и очередями на белорусско-польской границе.

- Как вы оцениваете развитие белорусско-польского сотрудничества на современном этапе?

- В отношениях между Беларусью и Польшей в настоящее время наблюдается хорошая динамика развития связей по многим направлениям, особенно в экономике и инвестициях. По предварительным данным, белорусско-польский товарооборот за 2019 год составил более $3 млрд, что выше показателей 2018 года. При этом мы постоянно находимся в поиске новых взаимовыгодных механизмов сотрудничества.

Хочу обратить внимание, что Польша за последние годы существенно выросла экономически, а, следовательно, многие польские инвесторы ищут за рубежом новый рынок своей деятельности и вложения капитала, в том числе за пределами Европейского союза. И встречают положительный отклик с белорусской стороны. Это касается прежде всего развития связей в приграничных районах, как пример - Подлясье и Гродно.

Хочу заметить, что Беларусь привлекательна для поляков в плане вложения инвестиций. Подтверждением взаимной заинтересованности в активизации контактов стало и успешное проведение в Минске XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Польско-белорусской торгово-промышленной палатой и Польским агентством инвестиций и торговли при поддержке посольства Польши в Беларуси. Пленарное заседание прошло с участием председателя Совета Республики Национального собрания, маршала Сената Польши и более чем 500 бизнесменов двух стран.

Хочу обратить внимание, что ежегодным стал и Форум польских инвесторов, который в декабре 2019 года в 11-й раз состоялся в белорусской столице. На него приехали более 200 делегатов, что в два раза больше, чем на предыдущую такую встречу. Это также свидетельствует о взаимном интересе, ведь именно бизнес становится настоящим двигателем сотрудничества между странами. Обсуждались перспективы польских инвестиций в сферы деревообработки и мебельной промышленности, транспорта и логистики. Можно сказать, что форум стал уникальной площадкой, на которой собираются представители власти, бизнеса, экспертного сообщества двух стран.

Знаете, бизнесменам иногда достаточно не мешать. Бизнес, как река, находит русло и идет естественным путем. Беларусь и Польшу объединяет очень многое. Обе страны развивают инновационную экономику, объединение усилий и потенциала является взаимополезным.

Кстати, Польша занимает четвертое место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси, а польские инвестиции достигают почти $500 млн. Замечу, что для предпринимателей важны стабильность и хорошие условия развития бизнеса.

Мы видим развитие политического диалога между нашими государствами, что также благоприятствует развитию экономических контактов.

- Пятая встреча городов-побратимов Беларуси и Польши, состоявшаяся в ноябре в Молодечно, также отразила большой взаимный интерес к продвижению экономических и инвестиционных связей.

- В настоящее время побратимское движение между нашими странами развивается очень активно, причем в самых различных плоскостях - между городами и регионами, между людьми. Да, действительно, это было очень важное мероприятие для белорусско-польского сотрудничества. На встрече собрались около 100 человек из 20 белорусских и 19 польских городов и районов. На мероприятии обсуждались возможности решения ключевых проблем жизнедеятельности регионов, в центре внимания были экономические и инвестиционные проекты. Очевидна огромная заинтересованность обеих сторон в налаживании более активного обмена товарами, услугами.

Наряду с этим считаю, что нужно активизировать молодежные обмены, поскольку дальнейшее выстраивание добрососедских отношений именно за молодыми поколениями белорусов и поляков. Думаю, в этой сфере можно было бы заключить соответствующий двусторонний документ, чтобы сделать более масштабным белорусско-польское молодежное взаимодействие и обмены. При этом важно, чтобы не только белорусы ехали в Польшу, но и поляки - в Беларусь. Речь идет в том числе о развитии межобразовательных контактов.

- Сколько шенгенских виз выдают польские консулы белорусам?

- Ежегодно мы выдаем примерно 400 тыс. виз. Возрастает и количество оформленных многократных виз для тех, кто часто бывает в Польше.

Белорусский и польский языки похожи, и нет проблем в общении, что, вероятно, тоже способствует частым поездкам.

Поляки также часто посещают Беларусь, особенно их количество увеличилось с облегчением визового режима. Для тех, кто приезжает по делам или в качестве туристов, очень удобен 30-дневный безвизовый режим. Безвиз - это, несомненно, большой плюс для страны в плане привлечения туристического потока.

Кроме того, удобно прилетать в Минск из Варшавы. Два ежедневных рейса - это очень хорошо.

Уверен, что взаимный интерес и дальше будет расти. Тем более что мы продвигаемся к облегчению визового режима между Беларусью и ЕС. И вступление в силу соответствующего соглашения станет важным шагом, который поспособствует в том числе белорусско-польским обменам.

- Белорусы отмечают, что в консульстве Польши в Минске и польских генеральных консульствах в Бресте и Гродно зачастую бывают большие очереди. Можно ли их уменьшить?

- Мы знаем об этой проблеме и стремимся ее решить. Сейчас уже работают восемь визовых центров в регионах Беларуси, которые принимают заявки на получение визы. Но и их, получается, тоже недостаточно, поскольку отмечается постоянное наличие очередей - спрос очень большой, и он постоянно растет.

- И еще вопрос, касающийся очередей на белорусско-польской границе. Они такие огромные, что это вызывает недоумение не только у белорусов. Предпринимаются ли какие-либо меры для решения этой проблемы?

- Да, это действительно проблема. В Польшу едет очень много белорусов, причем в большинстве случаев к родственникам. Ведь в Польше живут белорусы, а в Беларуси много поляков. И когда пересечение границы занимает много времени, это, конечно же, большое неудобство.

В последнее время были контакты между транспортными ведомствами двух стран, и есть планы расширять инфраструктуру, но это - вопрос будущего. Обе стороны знают и понимают данную проблему. Надеюсь, она будет решена, а граница будет нас объединять, а не разъединять.

- Беларусь и Польша близки исторически. Расскажите о культурной составляющей двустороннего сотрудничества.

- Культурные контакты очень важны для развития понимания между двумя народами, осмысления общих исторических моментов. Мы разные народы, но вместе с тем очень близкие. И переплетение культурных связей между белорусами и поляками исторически очень многогранное.

Могу сказать, что налажены хорошие контакты и между министерствами культуры Беларуси и Польши, в том числе в плане реставрации исторических памятников, которые подчеркивают общую историю белорусов и поляков.

Культурный обмен между нашими странами имеет большие перспективы. Речь идет об обмене творческими коллективами, проведении форумов, выставок. Ведь, как правило, белорусско-польские культурные мероприятия вызывают большой интерес у людей. Хочу отметить, что многое в этой области делает Польский институт в Минске. В белорусской столице ежегодно проходит праздник национальной культуры - День Польши. А в этом году мы планируем начать проводить белорусско-польский фестиваль соседства в Гродно.

Кстати, только что мы завершили ремонт дома в деревне Старые Василишки Щучинского района, в котором в 1939 году родился Чеслав Немен, ставший одним из ярчайших польских и европейских рок-музыкантов. В этом году также будем тесно взаимодействовать с белорусской стороной в связи с 150-летием со дня рождения выдающегося белорусского и польского художника Фердинанда Рущица.

Уверен, что сотрудничество Беларуси и Польши будет становиться еще более активным во всех сферах, включая культурную.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Политика
Георги Василев и Наталья Кочанова Беларусь и Болгария настроены открывать новые сферы в двустороннем сотрудничестве
Фото из архива Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН
Аскар Мамин Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере
Фото из архива Парламентская делегация Германии посетит Беларусь 3-6 февраля
Фото из архива Белорусско-китайское экономическое взаимодействие будет усиливаться - Снопков
Станислав Зась. Фото из архива Зась в ближайшее время намерен посетить все государства ОДКБ
Главное
Во время назначений Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Территория Беларуси будет задействована для учений ОДКБ в 2020 году
Самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Беларусь готова реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове
Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти
Минздрав: на коронавирус проверили более 120 человек, он не выявлен
Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год
Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса
Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"
Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов
Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
Парламентская делегация Германии посетит Беларусь 3-6 февраля
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 31 января
Афиша выходного дня: семейный фестиваль "Букидс", музыкальный променад и неизвестный Ван Гог
В Беларуси мамы занимаются с малышами в три раза чаще, а 68% родителей помогают детям с уроками
Афиша
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.