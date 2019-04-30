Дмитрий Мезенцев назначен послом России в Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Документ опубликован на сайте главы российского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Другим указом Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России от исполнительной власти Сахалинской области. До этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.-0-