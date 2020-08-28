Петровский: Польша и Литва хотят поживиться за счет ситуации в Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва хотят поживиться за счет ситуации в Беларуси. Такое мнение выразил политолог, эксперт аналитического центра республиканского общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале , сообщает БЕЛТА.

"Они не скрывают своих целей и хотят поживиться за счет внутреннего противоречия (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), прежде всего рабочей силой. Они облегчили уже въезд белорусам и говорят: "Приезжайте, работайте, потому что поляки уже уехали во Францию, Германию, Великобританию, нам нужна рабочая сила". И они этого не скрывают", - сказал Петр Петровский.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заметил, что это прикрывается заявлениями о правах человека. "Как только слышится фраза "права человека", знайте - сейчас нахально, силой будут отжимать что-то у кого-то, особенно у того, кто, по чьему-то мнению, не соблюдает эти права человека", - ответил на ремарку директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

По его мнению, сегодня уже все признали влияние Польши, Литвы, возможно, других европейских стран, опосредованно США на внутриполитическую ситуацию в Беларуси. "Но для меня важен другой сигнал: когда один из лидеров оппозиционного круга говорит, что белорусская оппозиция не может справиться с властью без внешней помощи. Ребята, тогда отойдите в сторону и не мешайте людям", - добавил Дмитрий Жук.-0-

Жук: конституционная реформа в Беларуси возможна только при отсутствии внешнего давления на страну "Если сохраняется внешнеполитическое, дипломатическое давление, внутри обстановка не устаканилась, этот процесс не будет в пользу развития государства", - уверен директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня".

Белорусский депутат прокомментировал решение Киева приостановить контакты с Минском "Меня поразила позиция Украины", - сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Гайдукевич: если политик поддерживается из-за рубежа, он не будет отстаивать интересы своей страны Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и лидер ЛДПБ подчеркнул, что с внутренними проблемами Беларусь должна разбираться сама, без внешнего вмешательства.