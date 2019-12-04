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04 декабря 2019, 15:35

Добрынина: от нового состава парламента ждут новых смелых идей для развития экономики

Людмила Добрынина. Фото из архива
Людмила Добрынина. Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранным парламентариям предстоит использовать наработки своих предшественников для развития экономики, дальнейшей консолидации общества. От парламента ждут новых смелых идей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала депутат Палаты представителей шестого созыва Людмила Добрынина.

Людмила Добрынина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи Президента Александра Лукашенко с депутатским корпусом. По ее мнению, обсуждаться будут задачи, связанные с повышением эффективности работы экономики в целом и предприятий госсектора в частности, а также уровня и качества жизни населения, в том числе за счет роста зарплат и пенсий. Она обратила внимание, что 2020 год завершает текущую пятилетку, предстоит также определиться с программой социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. "Новому созыву предстоит чаще и смелее выступать, высказывать новые предложения, идеи, направленные на консолидацию общества, развитие экономики, - считает Людмила Добрынина. - Парламент - это площадка, где должны вырабатываться конкретные решения, обсуждаться волнующие людей проблемы. Они должны решаться в дискуссиях, но при этом всегда нужно приходить к общему знаменателю".

Во время встречи, считает собеседница, обязательно будет оценена деятельность парламента шестого созыва. Она напомнила, что депутаты занимались улучшением налогового законодательства, социальной политики. "Преемственность в работе будет заключаться в том, что во главе угла останутся интересы государства и благополучие народа", - подчеркнула Людмила Добрынина.

Новому составу парламента предстоит шире использовать международные площадки для продвижения интересов страны. "Надо смелее, чаще заявлять о себе, обращать внимание на проблемы в интеграционных структурах, развивать европейский и другие векторы сотрудничества, укреплять положительный имидж страны", - резюмировала она.-0-

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