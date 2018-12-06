Додон: Молдова заинтересована в достижении более высокого уровня сотрудничества со странами ЕАЭС

6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Молдавские производители заинтересованы в достижении нового, более высокого уровня сотрудничества с партнерами в странах ЕАЭС практически во всех сферах экономики. Об этом заявил Президент Молдовы Игорь Додон, который присоединился к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будучи нейтральной страной, нацеленной на развитие взаимовыгодных связей со всеми государствами мира, Молдова особое внимание уделяет восстановлению и углублению сотрудничества со странами ЕАЭС. Мы хорошо понимаем, что устойчивое развитие нашей экономики невозможно обеспечить без углубленного экономического взаимодействия с нашими традиционными и надежными восточными партнерами. На наш взгляд, в настоящее время масштаб и уровень экономического взаимодействия Молдовы со странами союза оставляет желать лучшего", - заявил Игорь Додон.

Президент Молдовы отметил, что его страна старается использовать все имеющиеся инструменты и возможности для расширения сотрудничества со странами ЕАЭС. "Молдова является традиционным производителем целого ряда высококачественных продовольственных товаров, свежих и переработанных фруктов и овощей, вина, - сказал он. - Мы можем существенно увеличить поставки на рынки стран ЕАЭС".

Молдова также предлагает партнерам хорошие условия для организации производств на своей территории с последующим экспортом готовой продукции в государства, с которыми у страны есть соглашение о свободной торговле.

"В нашем лице вы всегда найдете верных друзей и надежных партнеров", - добавил Игорь Додон.-0-