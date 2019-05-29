Додон выразил уверенность, что Молдова может гармонично встроиться в рынок ЕАЭС

29 мая, Нур-Султан /БЕЛТА-ТАСС/. Молдова может гармонично встроиться в рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), где он принимает участие в качестве наблюдателя.

"Сегодня говорилось, что в ЕАЭС импортируется довольно большой объем товаров агропромышленного комплекса. Хочу сказать, что страны ЕАЭС импортируют на $25-30 млрд товаров агропромышленного комплекса, которые могли бы производить мы", - сказал Игорь Додон. Он привел статистику, согласно которой в Молдове импорт из ЕАЭС почти в три раза превышает поставки молдавской продукции на рынки этих стран. "Эти цифры говорят о том, что наши партнеры демонстрируют большую активность в отношениях с Молдовой, а республика не в полной мере использует потенциал, но таковой у нас есть", - отметил он.

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС в мае прошлого года по инициативе Игоря Додона. Глава республики отметил, что за этот период Кишинев получил много ценной информации о работе объединения. Однако, по его словам, взаимодействие могло быть более эффективным, если бы к этому процессу подключилось правительство Молдовы.

Сегодняшний кабинет в Молдове сформирован проевропейской Демократической партией Молдовы, которая игнорирует процессы евразийской интеграции. Формирование нового правительства затягивается из-за парламентского кризиса в Молдове, где новоизбранные депутаты не могут сформировать парламентское большинство.-0-