Документы о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ вступили в силу

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ завершена процедура ратификации документов о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ, а также протоколов о внесении изменений в основополагающие документы организации: в Договор о коллективной безопасности, Устав ОДКБ и соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Данные документы были подписаны 8 ноября 2018 года, они предусматривают, в частности, нормативно-правовые изменения, касающиеся состава Совета коллективной безопасности и правового статуса заместителей генерального секретаря ОДКБ.

"В целях дальнейшего развития сотрудничества с государствами, не являющимися членами организации, и международными организациями третий протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности устанавливает правовые основы предоставления статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера организации", - отметил пресс-секретарь.

"Указанные протоколы вступили в силу с 19 января 2021 года", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-