Долгополова: председательство Беларуси было направлено на реализацию долгосрочной стратегии развития СНГ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство Беларуси было направлено на реализацию долгосрочной стратегии развития Содружества в разных областях. Об этом заявила сегодня постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Марина Долгополова на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, которое проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь всегда была активным участником региональных интеграционных объединений. Для нашей страны развитие интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств относится к числу приоритетных в международной политике, - отметила Марина Долгополова. - Концептуально председательство Беларуси в этом году осуществлялось на принципах преемственности и было направлено в том числе на реализацию долгосрочной стратегии развития Содружества в разных областях. Несмотря на сохранение пандемических ограничений, проведены практически все запланированные мероприятия, при этом значительная часть из них - в очном формате".

За 30 лет Содружество Независимых Государств доказало свою особенность и эффективность, став крупнейшим на постсоветском пространстве региональным интеграционным объединением и важным фактором международной жизни. "Тема юбилея СНГ была одной из приоритетных для нашего председательства, что позволило осмыслить пройденный за этот период путь, подвести определенные итоги, дать оценки и определить перспективы. Этой теме были посвящены состоявшаяся в Минске международная научно-практическая конференция, ряд знаковых экономических и гуманитарных мероприятий. За 30 лет Содружество состоялось как эффективная и востребованная организация, стало важным фактором международной жизни и каждого из нас", - подчеркнула постпред.

"Белорусская сторона реализовывала положения Концепции и мероприятия председательства в тесном взаимодействии с нашими партнерами Исполкома СНГ. Мы сконцентрировали совместную деятельность на дальнейшее укрепление миграционных процессов в том числе за счет максимального использования ресурса отраслевых органов СНГ как ключевого звена в системе повышения эффективности взаимодействия государств во всех сферах сотрудничества. За год проведено 70 заседаний органов отраслевого сотрудничества. Особое внимание уделялось вопросам синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников Содружества в различных интеграционных объединениях и организациях. Активно осуществлялось политическое взаимодействие, обмен мнениями и выработка согласованных подходов по актуальным вопросам. Было организовано содействие развитию общеэкономического пространства, повышению эффективности торгово-экономического взаимодействия", - обратила внимание она.

По словам Марины Долгополовой, также были скоординированы усилия в области обороны и международной безопасности. "Значительное внимание уделялось сотрудничеству в борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также в борьбе с преступлениями в сфере экономики, незаконной миграции и торговли людьми, военной, военно-технической и правоохранительной сферах, взаимодействию при чрезвычайных ситуациях", - добавила она.

На повестке обсуждения членами Совета постпредов семь вопросов. Среди них - подведение итогов председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств, выполнение плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ в 2021 году.

Постоянные полномочные представители также рассмотрят вопрос подготовки предложений в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 8 апреля 2022 года в Душанбе.

Кроме того, на заседании пойдет речь об итогах деятельности Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества в 2021 году и предложениях в план его работы на 2022 год с учетом приоритетных задач развития СНГ.-0-