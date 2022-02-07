Долгосрочные наблюдатели от СНГ на референдуме в ближайшие дни поедут в регионы

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание штаба миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь прошло сегодня в штаб-квартире Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся организации работы штаба в период подготовки к проведению республиканского референдума, начала мониторинга в регионах Беларуси, хода аккредитации наблюдателей.

Планируется, что в ближайшие дни долгосрочные наблюдатели от СНГ посетят ряд областей республики, где встретятся с членами комиссий по референдуму всех уровней. Также состоятся встречи представителей штаба с руководством государственных органов Беларуси, ответственных за рассмотрение жалоб и заявлений, связанных с проведением референдума.-0-