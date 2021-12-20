"Должен принять решение и быть настоящим мужиком в этом плане". Макей о требованиях к дипломатам

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей в разговоре с журналистами рассказал о главных требованиях, которые предъявляются к дипломатам на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, несмотря на меняющуюся ситуацию в мире, требования к дипломатам в Беларуси остаются прежними: профессионализм, верность долгу и Отечеству, государственный подход к делу. "В той ситуации, когда обнажены некоторые явления нашей жизни, эти принципы еще более важны, важны как никогда. Я считаю, что если ты находишься на дипломатической службе (Президент не раз говорил, что это даже больше, чем военная служба, требует большей ответственности и отдачи), то ты должен соблюдать те вещи, которые являются святыми для патриота своей страны: профессионализм, преданность делу и государству, любовь к государству и своему народу", - сказал глава МИД.

Если дипломат не способен проводить ту линию, которая выработана государством, нужно найти в себе мужество честно признаться себе в этом и уйти с этого поста, убежден Владимир Макей. "А у нас как получается? Некоторые люди хотят получать денежку от государства и одновременно поливать грязью государство. Считаю, что это абсолютно не мужские подходы. Ты должен принять решение и быть настоящим мужиком в этом плане", - подчеркнул министр.-0-