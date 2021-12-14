Доработан проект соглашения об образовании совета руководителей избирательных органов СНГ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось дополнительное заседание экспертной группы по вопросу образования Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Участники заседания рассмотрели замечания и предложения, поступившие от Беларуси, Кыргызстана и России. С их учетом эксперты доработали и согласовали текст проекта соглашения, который будет направлен для внутригосударственного согласования. После завершения этой процедуры проект соглашения в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

В пресс-службе напомнили, что инициатива создания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ принадлежит Узбекистану. Предполагается, что совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран Содружества и содействовать совершенствованию избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами. В состав совета войдут руководители центральных избирательных органов государств СНГ.-0-