Дорожные карты интеграции Беларуси и РФ нужно разработать на принципах суверенного равенства стран - Мясникович

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные карты интеграции Беларуси и РФ нужно разработать на принципах суверенного равенства стран-участниц. Об этом сегодня на открытии осенней сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что деятельность парламента должна учитывать подходы по углублению интеграции с Россией, сформулированные в обновленной программе действий. "Совет Республики принимал активное участие в подготовке этого документа. Правительству, Национальному банку с участием парламентариев и других заинтересованных предстоит разработать более 30 белорусско-российских дорожных карт, регулирующих социально-экономическую деятельность в Союзном государстве, на принципах суверенного равенства государств-участников", - подчеркнул спикер.

Значительный объем работы предстоит выполнять действующему шестому созыву Совета Республики, с учетом установленных президентами Беларуси и России сроков - декабрь 2019 года.

Михаил Мясникович напомнил, что летом в Санкт-Петербурге состоялся VI Форум регионов Беларуси и России. "Уже ставшее традицией участие в форуме Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина не только наполнило новым качеством и содержанием межрегиональное взаимодействие, но и включило это мероприятие в ряд важнейших политических событий белорусско-российской повестки дня", - сказал председатель Совета Республики.

Форумы регионов Беларуси и России стали хорошим примером для налаживания более тесного сотрудничества с другими странами, считает он. По инициативе Совета Республики в июле впервые такой форум организован с Узбекистаном. Члены Совета Республики также приняли активное участие в белорусско-польском форуме "Добрососедство-2019". Эти мероприятия, по мнению спикера, стали крупными переговорными площадками, работа которых способствовала укреплению межрегиональных экономических и гуманитарных связей.-0-