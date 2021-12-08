ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:51 ГАИ дала советы по запуску двигателя в мороз Общество
08:45 Одна из последних работ Эль Греко из частной коллекции продана в Лондоне за $1,63 млн В мире
08:38 Мастер-классы по созданию новогодних украшений начнут работать в Гомеле 11 декабря Афиша
08:27 В Новополоцке приостановлено движение по понтонному мосту через Западную Двину Регионы
08:22 Очередной Telegram-канал признан экстремистским Происшествия
08:17 Вертолет ВВС Перу пропал при выполнении гуманитарной операции В мире
08:07 Два землетрясения за сутки произошли у берегов американского штата Орегон В мире
07:52 В Гродненской области количество самозанятых увеличилось почти на 1 тыс. Регионы
07:42 Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 57 странах В мире
07:30 ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств Политика
07:27 В Мостовском районе при пожаре в жилом доме обнаружен погибший мужчина Происшествия
07:16 Мобильные датчики будут следить за скоростью в 12 местах Минска Регионы
07:06 Марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" финиширует в Минске 10 декабря Регионы
07:00 Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества Президент
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с главой Башкортостана, центр изучения микробиома и Дельфийские игры Общество
01:00 Футболисты "Атлетико" пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
00:15 ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды" Культура
07.12.21
07.12.21 23:45 Ученые выявили способствующие высокой смертности от COVID-19 болезни В мире
07.12.21 22:55 Баскетболистки "Горизонта" победили на старте EWBL Спорт
07.12.21 22:31 В столкновении военной техники на полигоне в ФРГ погибли два человека В мире
07.12.21 21:55 Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие обсужденных тем В мире
07.12.21 21:39 Хозяйство в Чашникском районе возместит ущерб за повреждение авто при нарушении выпаса КРС Происшествия
07.12.21 21:25 Студенты БГУ стали серебряными призерами олимпиады по мировой экономике Общество
07.12.21 21:12 Президент держит слово: Боровик о предоставлении гражданства 448 украинцам Общество
07.12.21 21:00 Мнение: в основе принятия решений Западом лежит приверженность двойным стандартам Общество
07.12.21 20:49 В ДТП на пр.Независимости в Минске травмированы ребенок и велосипедист Происшествия
07.12.21 20:40 В Судане в результате нападения погибли 48 человек В мире
07.12.21 20:23 Переговоры Путина и Байдена по телемосту продлились более двух часов В мире
07.12.21 20:19 Минюст и Международный комитет Красного Креста договорились продолжать сотрудничество Общество
07.12.21 20:08 Почти Br700 тыс. удержанного с зарплат налога организации Минской области не внесли в бюджет Регионы
Все новости
Все новости
Политика
08 декабря 2021, 07:30

ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств

Новости темы "30 лет Содружеству Независимых Государств"
Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества
Молодежные Дельфийские игры государств СНГ проходят в дистанционном формате

Нынешний 2021 год является юбилейным годом образования Содружества Независимых Государств (СНГ). 30 лет назад, в декабре 1991 года, прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и на политической арене появилось новое международное объединение - Содружество Независимых Государств (СНГ).

Распад СССР стал результатом воздействия ряда объективных и субъективных обстоятельств. Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе в середине 1980-х годов. В этот период в стране стал ощущаться политический и экономический кризис. Руководством СССР была предпринята попытка экономических реформ, которые должны были обеспечить переход к рынку, но действия реформаторов были не до конца продуманы и последовательны. Старая экономическая система подверглась серьезному удару, а новая так и не была создана. Все это привело к инфляции, дефицитной стала вся продукция легкой промышленности и продукты питания. В стране росло забастовочное движение. Президент СССР Михаил Горбачев и центральное правительство, явно не справлявшиеся с задачей преодоления экономического спада и реформирования экономики, с каждым годом теряли авторитет как у народа, так и у руководства союзных республик.

Первый шаг в направлении независимости сделали прибалтийские республики - Литва, Латвия и Эстония. В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении государственного суверенитета.

Руководство СССР пыталось сохранить нерушимость страны. С этой целью в апреле 1990 года был принят закон "О распределении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации". Республикам предоставлялись более широкие возможности осуществлять друг с другом экономическое сотрудничество, вступать в отношения с другими государствами, принимать участие в работе международных организаций при сохранении определенной степени контроля со стороны союзного центра. Этот законодательный акт сохранял единство СССР и сдерживал выход из состава самостоятельных республик. Однако в реальной жизни события стали развиваться по-иному.

В июне-июле 1990 года государственный суверенитет провозгласили Российская Федерация и Украина. Начало политической самостоятельности Беларуси было положено 27 июля 1990 года. В этот день Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. В ней провозглашалось верховенство на территории республики Конституции Белорусской ССР и ее законов.

В условиях экономического и политического кризиса 19-21 августа 1991 года в Москве группа высших государственных и партийных руководителей предприняла попытку остановить преобразования путем введения чрезвычайного положения в стране. Однако их действия были нейтрализованы сторонниками нового курса. Августовские события способствовали резкому ускорению политических процессов и изменению политических сил в стране. На повестке дня стал вопрос о самом существовании СССР.

8 декабря 1991 года руководители России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и Беларуси Станислав Шушкевич подписали в резиденции Вискули в Беловежской пуще соглашение о денонсации договора о создании Союза ССР от 1922 года и об образовании Содружества Независимых Государств, которое должно было стать принципиально иным, по сравнению с Советским Союзом, объединением республик.

Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал Соглашение об образовании Содружества Независимых Государств 10 декабря 1991 года.

Руководители других республик СССР, кроме Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, выразили желание, чтобы их государства стали равноправными членами - учредителями СНГ. Встреча руководства 11 республик (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина), на которой была принята Декларация о создании на равных правах Содружества Независимых Государств, состоялась 21 декабря 1991 года в Алма-Ате. Алма-Атинская встреча стала важной вехой в государственном строительстве на постсоветском пространстве, так как она завершила процесс преобразования бывших республик СССР в суверенные государства.

Первые годы существования СНГ в большей степени были посвящены организационным вопросам. В декабре 1991 и январе 1992 года в Минске и Москве на высшем уровне были подписаны соглашения и протоколы, определившие принципы и характер новых взаимоотношений между государствами - участниками Содружества, призванные координировать их усилия в экономической сфере, в оборонной области и военном строительстве, в исследовании космического пространства и защите окружающей среды, в решении многих гуманитарных проблем. На заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества, которые были проведены в течение 1992 года, приняты документы, заложившие правовой фундамент строительства СНГ.

Организационный этап завершился в 1993 году, когда 22 января в Минске был принят Устав Содружества Независимых Государств - основополагающий документ организации. В Уставе Содружества определены условия членства государств в СНГ, сформулированы цели и принципы коллективной безопасности и военно-политического сотрудничества, предотвращения конфликтов и разрешения споров, взаимодействия в экономической, социальной и правовой областях, межпарламентских связей, а также закреплено суверенное равенство всех его членов. Согласно принятому Уставу, Содружество не является государством и не обладает наднациональными полномочиями, в том числе единой валютой.

В сентябре 1993 года главы государств Содружества Независимых Государств подписали Договор о создании Экономического союза. В марте 1994 года Генеральная Ассамблея ООН предоставила СНГ статус наблюдателя. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию, 19 апреля 1994 года). Ключевыми этапами на пути становления СНГ стали заключение Соглашения о создании зоны свободной торговли 15 апреля 1994 года, а также Соглашения о создании Межгосударственного экономического комитета в качестве постоянно действующего органа Экономического союза и Соглашения о создании Платежного союза государств - участников СНГ 21 октября 1994 года. На саммите СНГ в Душанбе 5 октября 2007 года были одобрены Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации. С принятием этих документов Содружество получило вектор эволюции, подкрепленный договоренностями о конкретных практических делах.

Председательство в органах Содружества Независимых Государств осуществляется в соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 2 апреля 1999 года поочередно каждым государством-участником Содружества в лице его представителя на основе принципа ротации на срок не более одного года. В 2021 году председательство в Содружестве Независимых Государств перешло Республике Беларусь. С 1 января 2022 года председательствовать в СНГ будет Казахстан.

Взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через его уставные органы. Так, в соответствии с Уставом СНГ высшим органом Содружества является Совет глав государств (СГГ), который обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

Совет глав правительств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. На его заседаниях обсуждаются важнейшие вопросы экономического, гуманитарного, социального, военного сотрудничества государств-участников, согласовываются проекты важнейших документов, которые вносятся на последующее рассмотрение Совета глав государств.

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств принимаются с общего согласия - консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.

Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом Содружества определен Исполнительный комитет СНГ со штаб-квартирой в Минске и отделением Исполкома в Москве.

Всего в рамках Содружества Независимых Государств создано 84 органа, в том числе 66 органов отраслевого сотрудничества. Они координируют совместные усилия государств-участников в важнейших отраслях экономики и социального развития, вопросах гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в других сферах жизнедеятельности государств - участников СНГ.

За 30 лет существования СНГ сформирована работоспособная система органов, базовых организаций в различных отраслях взаимодействия. Проведена инвентаризация обширной договорно-правовой базы, создан Единый реестр правовых актов и других документов Содружества. Отлажен механизм наблюдения за выборами и референдумами. Сложилась модель разноформатного и разноуровневого сотрудничества, предполагающая гибкость и избирательное участие в нем государств при стремлении к достижению консенсуса.

В сфере экономики за 30-летний период государства - участники Содружества благодаря совместным усилиям смогли преодолеть резкое падение производства и снижение жизненного уровня людей, приступили к реализации экономических реформ, сумели придать торгово-экономическому взаимодействию прагматичный и конструктивный характер. Совместные усилия участников Содружества направлены на обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста каждого государства - участника СНГ, повышение конкурентоспособности национальной экономики, укрепление позиций государств в мировой хозяйственной системе.

Проведена работа по формированию зоны свободной торговли и дальнейшему ее совершенствованию согласно принципам, правилам и нормам ВТО. Реализация Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года содействует дальнейшему сближению экономики государств, их кооперации, наращиванию взаимного товарооборота, углублению сотрудничества на пути формирования экономического пространства СНГ как целостного и значимого сегмента мирового рынка.

Научно-техническое и инновационное сотрудничество в настоящее время осуществляется в соответствии с Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года.

Одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия в рамках СНГ было и остается гуманитарное сотрудничество. Эффективной формой гуманитарного сотрудничества являются ежегодные форумы творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ, объявление и проведение в Содружестве годов по конкретной гуманитарной тематике.

В многостороннем сотрудничестве государств - участников СНГ все большее значение приобретает сфера культурного взаимодействия. К числу ключевых и значимых проектов в сфере культуры относится Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества", призванная раскрыть потенциал городов, привлекая внимание к их богатому наследию. В 2011 году первые сертификаты культурных столиц Содружества Независимых Государств были вручены белорусскому городу Гомелю и российскому городу Ульяновску. В 2021 году культурной столицей Содружества был объявлен город Душанбе (Республика Таджикистан).

Содружество Независимых Государств - состоявшаяся межгосударственная региональная организация. Накануне 30-летней годовщины образования СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября 2021 года на правах хозяина встречи принял участие в заседании Совета глав государств Содружества. Александр Лукашенко подчеркнул, что универсальность, добровольность, равноправие - основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между странами.

В связи с юбилеем лидеры стран приняли отдельное заявление. В документе подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействию современным вызовам и угрозам.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
досье СНГ
Новости рубрики Политика
Фото из архива Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
Белорусский посол на территории страны ЕС рассказал журналистам об истинных причинах кризиса с беженцами
Фото МИД Беларусь и Шри-Ланка скоординировали подходы к укреплению двусторонних отношений
Драгомир Карич Карич: санкции активируют "запасной двигатель" в голове, чтобы найти новые возможности
Головченко: Беларусь и Россия вместе могут противостоять любому внешнему давлению
Фото из архива Ковалев: антисанкции должны быть жесткими, чтобы их почувствовали зарубежные оппоненты
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества
Головченко: в условиях санкций нужно увеличивать локализацию производства продукции
7 причин выбрать Белгазпромбанк для обслуживания своего бизнеса
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с главой Башкортостана, центр изучения микробиома и Дельфийские игры
Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств
В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Лукашенко подписал соответствующий указ
Белорусский посол на территории страны ЕС рассказал журналистам об истинных причинах кризиса с беженцами
"Нас не пугают ни ковид, ни санкции". Башкортостан намерен углублять сотрудничество с Беларусью
Бранцевич рассказала о ключевых изменениях в закон об ипотеке
Мнение: в основе принятия решений Западом лежит приверженность двойным стандартам
Петришенко: чтобы быть здоровыми, необходимо задействовать все возможные ресурсы
Белорусские врачи оказали медпомощь и провели консультации более 2,6 тыс. беженцам
Центр защиты персональных данных дал рекомендации операторам по политике конфиденциальности
Зимняя сказка в ТРЦ Dana Mall! Приходите за новогодним настроением и лучшими покупками!
Карич: санкции активируют "запасной двигатель" в голове, чтобы найти новые возможности
Минобороны: белорусские и российские авиаторы продолжают совместное патрулирование вдоль госграницы
В БНТУ стартовал форум вузов инженерно-технологического профиля СГ
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.