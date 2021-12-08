ДОСЬЕ: К 30-летию Содружества Независимых Государств

Нынешний 2021 год является юбилейным годом образования Содружества Независимых Государств (СНГ). 30 лет назад, в декабре 1991 года, прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и на политической арене появилось новое международное объединение - Содружество Независимых Государств (СНГ).

Распад СССР стал результатом воздействия ряда объективных и субъективных обстоятельств. Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе в середине 1980-х годов. В этот период в стране стал ощущаться политический и экономический кризис. Руководством СССР была предпринята попытка экономических реформ, которые должны были обеспечить переход к рынку, но действия реформаторов были не до конца продуманы и последовательны. Старая экономическая система подверглась серьезному удару, а новая так и не была создана. Все это привело к инфляции, дефицитной стала вся продукция легкой промышленности и продукты питания. В стране росло забастовочное движение. Президент СССР Михаил Горбачев и центральное правительство, явно не справлявшиеся с задачей преодоления экономического спада и реформирования экономики, с каждым годом теряли авторитет как у народа, так и у руководства союзных республик.

Первый шаг в направлении независимости сделали прибалтийские республики - Литва, Латвия и Эстония. В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении государственного суверенитета.

Руководство СССР пыталось сохранить нерушимость страны. С этой целью в апреле 1990 года был принят закон "О распределении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации". Республикам предоставлялись более широкие возможности осуществлять друг с другом экономическое сотрудничество, вступать в отношения с другими государствами, принимать участие в работе международных организаций при сохранении определенной степени контроля со стороны союзного центра. Этот законодательный акт сохранял единство СССР и сдерживал выход из состава самостоятельных республик. Однако в реальной жизни события стали развиваться по-иному.

В июне-июле 1990 года государственный суверенитет провозгласили Российская Федерация и Украина. Начало политической самостоятельности Беларуси было положено 27 июля 1990 года. В этот день Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. В ней провозглашалось верховенство на территории республики Конституции Белорусской ССР и ее законов.

В условиях экономического и политического кризиса 19-21 августа 1991 года в Москве группа высших государственных и партийных руководителей предприняла попытку остановить преобразования путем введения чрезвычайного положения в стране. Однако их действия были нейтрализованы сторонниками нового курса. Августовские события способствовали резкому ускорению политических процессов и изменению политических сил в стране. На повестке дня стал вопрос о самом существовании СССР.

8 декабря 1991 года руководители России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и Беларуси Станислав Шушкевич подписали в резиденции Вискули в Беловежской пуще соглашение о денонсации договора о создании Союза ССР от 1922 года и об образовании Содружества Независимых Государств, которое должно было стать принципиально иным, по сравнению с Советским Союзом, объединением республик.

Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал Соглашение об образовании Содружества Независимых Государств 10 декабря 1991 года.

Руководители других республик СССР, кроме Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, выразили желание, чтобы их государства стали равноправными членами - учредителями СНГ. Встреча руководства 11 республик (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина), на которой была принята Декларация о создании на равных правах Содружества Независимых Государств, состоялась 21 декабря 1991 года в Алма-Ате. Алма-Атинская встреча стала важной вехой в государственном строительстве на постсоветском пространстве, так как она завершила процесс преобразования бывших республик СССР в суверенные государства.

Первые годы существования СНГ в большей степени были посвящены организационным вопросам. В декабре 1991 и январе 1992 года в Минске и Москве на высшем уровне были подписаны соглашения и протоколы, определившие принципы и характер новых взаимоотношений между государствами - участниками Содружества, призванные координировать их усилия в экономической сфере, в оборонной области и военном строительстве, в исследовании космического пространства и защите окружающей среды, в решении многих гуманитарных проблем. На заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества, которые были проведены в течение 1992 года, приняты документы, заложившие правовой фундамент строительства СНГ.

Организационный этап завершился в 1993 году, когда 22 января в Минске был принят Устав Содружества Независимых Государств - основополагающий документ организации. В Уставе Содружества определены условия членства государств в СНГ, сформулированы цели и принципы коллективной безопасности и военно-политического сотрудничества, предотвращения конфликтов и разрешения споров, взаимодействия в экономической, социальной и правовой областях, межпарламентских связей, а также закреплено суверенное равенство всех его членов. Согласно принятому Уставу, Содружество не является государством и не обладает наднациональными полномочиями, в том числе единой валютой.

В сентябре 1993 года главы государств Содружества Независимых Государств подписали Договор о создании Экономического союза. В марте 1994 года Генеральная Ассамблея ООН предоставила СНГ статус наблюдателя. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию, 19 апреля 1994 года). Ключевыми этапами на пути становления СНГ стали заключение Соглашения о создании зоны свободной торговли 15 апреля 1994 года, а также Соглашения о создании Межгосударственного экономического комитета в качестве постоянно действующего органа Экономического союза и Соглашения о создании Платежного союза государств - участников СНГ 21 октября 1994 года. На саммите СНГ в Душанбе 5 октября 2007 года были одобрены Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации. С принятием этих документов Содружество получило вектор эволюции, подкрепленный договоренностями о конкретных практических делах.

Председательство в органах Содружества Независимых Государств осуществляется в соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 2 апреля 1999 года поочередно каждым государством-участником Содружества в лице его представителя на основе принципа ротации на срок не более одного года. В 2021 году председательство в Содружестве Независимых Государств перешло Республике Беларусь. С 1 января 2022 года председательствовать в СНГ будет Казахстан.

Взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через его уставные органы. Так, в соответствии с Уставом СНГ высшим органом Содружества является Совет глав государств (СГГ), который обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

Совет глав правительств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. На его заседаниях обсуждаются важнейшие вопросы экономического, гуманитарного, социального, военного сотрудничества государств-участников, согласовываются проекты важнейших документов, которые вносятся на последующее рассмотрение Совета глав государств.

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств принимаются с общего согласия - консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.

Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом Содружества определен Исполнительный комитет СНГ со штаб-квартирой в Минске и отделением Исполкома в Москве.

Всего в рамках Содружества Независимых Государств создано 84 органа, в том числе 66 органов отраслевого сотрудничества. Они координируют совместные усилия государств-участников в важнейших отраслях экономики и социального развития, вопросах гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в других сферах жизнедеятельности государств - участников СНГ.

За 30 лет существования СНГ сформирована работоспособная система органов, базовых организаций в различных отраслях взаимодействия. Проведена инвентаризация обширной договорно-правовой базы, создан Единый реестр правовых актов и других документов Содружества. Отлажен механизм наблюдения за выборами и референдумами. Сложилась модель разноформатного и разноуровневого сотрудничества, предполагающая гибкость и избирательное участие в нем государств при стремлении к достижению консенсуса.

В сфере экономики за 30-летний период государства - участники Содружества благодаря совместным усилиям смогли преодолеть резкое падение производства и снижение жизненного уровня людей, приступили к реализации экономических реформ, сумели придать торгово-экономическому взаимодействию прагматичный и конструктивный характер. Совместные усилия участников Содружества направлены на обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста каждого государства - участника СНГ, повышение конкурентоспособности национальной экономики, укрепление позиций государств в мировой хозяйственной системе.

Проведена работа по формированию зоны свободной торговли и дальнейшему ее совершенствованию согласно принципам, правилам и нормам ВТО. Реализация Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года содействует дальнейшему сближению экономики государств, их кооперации, наращиванию взаимного товарооборота, углублению сотрудничества на пути формирования экономического пространства СНГ как целостного и значимого сегмента мирового рынка.

Научно-техническое и инновационное сотрудничество в настоящее время осуществляется в соответствии с Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года.

Одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия в рамках СНГ было и остается гуманитарное сотрудничество. Эффективной формой гуманитарного сотрудничества являются ежегодные форумы творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ, объявление и проведение в Содружестве годов по конкретной гуманитарной тематике.

В многостороннем сотрудничестве государств - участников СНГ все большее значение приобретает сфера культурного взаимодействия. К числу ключевых и значимых проектов в сфере культуры относится Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества", призванная раскрыть потенциал городов, привлекая внимание к их богатому наследию. В 2011 году первые сертификаты культурных столиц Содружества Независимых Государств были вручены белорусскому городу Гомелю и российскому городу Ульяновску. В 2021 году культурной столицей Содружества был объявлен город Душанбе (Республика Таджикистан).

Содружество Независимых Государств - состоявшаяся межгосударственная региональная организация. Накануне 30-летней годовщины образования СНГ Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября 2021 года на правах хозяина встречи принял участие в заседании Совета глав государств Содружества. Александр Лукашенко подчеркнул, что универсальность, добровольность, равноправие - основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между странами.

В связи с юбилеем лидеры стран приняли отдельное заявление. В документе подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействию современным вызовам и угрозам.-0-