Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин

Белорусско-китайское сотрудничество по итогам нынешнего года достигло наиболее высокого за весь период двусторонних отношений уровня развития. О некоторых наиболее важных событиях, которыми было отмечено взаимодействие между странами в 2018 году, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Цуй Цимин.

- Господин посол, на ваш взгляд, кем стали друг для друга Беларусь и Китай?

- Настоящими друзьями и взаимовыгодными партнерами. Белорусско-китайская дружба проверена временем и становится все крепче.

Если говорить подробнее, то продолжается стабильное развитие двусторонних контактов по всем направлениям. В 2018 году под стратегическим руководством Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина белорусско-китайские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества еще больше укрепились, возросло политическое доверие между двумя странами.

Китай и Беларусь оказывают все более уверенную поддержку друг другу в вопросах, касающихся важнейших интересов обоих государств. Совершенно очевидно, что отношения на всех уровнях между странами с каждым днем становятся более близкими, особенно ярко это проявляется в инициативе "Один пояс и один путь".

В течение года проходил активный обмен визитами на высоком уровне. Беларусь последовательно посещали высокие должностные лица Китая - постоянный член Политбюро ЦК КПК, секретарь ЦК КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, заместитель Председателя КНР Ван Цишань, министр обороны Вэй Фэнхэ.

В июне нынешнего года Президент Беларуси участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу и обменялись взглядами по вопросам дальнейшего развития белорусско-китайских отношений, активизации сотрудничества в различных областях.

- Китай продолжает оставаться для Беларуси третьим по величине торговым партнером, занимает второе место по объемам поставок товаров в нашу страну...

- Да, это так. Согласно статистическим данным белорусской стороны, за 10 месяцев этого года взаимная торговля товарами приближается к $3 млрд, что составляет примерно плюс 18% к такому же периоду предыдущего года. Страны успешно реализовывали проекты в областях энергетики, транспортной инфраструктуры, сборки автомобилей, развития малого и среднего бизнеса.

Китай с учетом высокого уровня отношений с Беларусью принял меры для решения проблемы доступа белорусской молочной продукции, говядины, птицы и других сельскохозяйственных продуктов на китайский рынок. В этом году импорт белорусских молочных товаров в Китай увеличился в 7 раз. Китайская сторона оказала поддержку в транспортировке высококачественной белорусской продукции посредством ее перевозки на Китайско-европейском железнодорожном экспрессе.

Что касается межрегионального сотрудничества, то оно также заметно активизировалось. С начала года было совершено 65 визитов делегаций белорусских регионов и китайских провинций. Провинции Ганьсу, Гуандун, Хубэй, Хунань, город Чунцин и другие установили побратимские отношения со всеми областями Беларуси и городом Минском.

Успешно реализуется дорожная карта сотрудничества, разработанная Министерством торговли Китая и Министерством экономики Беларуси. В числе наиболее перспективных я бы назвал проекты, касающиеся модернизации железных дорог, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства инфраструктуры, развития коммерческой недвижимости.

- Как вы оцениваете результаты участия Беларуси в Первой китайской выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая прошла в ноябре в Шанхае?

- Белорусское участие было успешным. Национальная экспозиция Беларуси привлекала огромное внимание потенциальных покупателей. Возглавлял делегацию заместитель главы Администрации Президента Беларуси, сопредседатель белорусско-китайского межправительственного комитета Николай Снопков. В делегации были представители многочисленных предприятий и компаний, которые вели активные переговоры с китайскими и зарубежными партнерами. Это масштабное мероприятие станет традиционным, поэтому в следующем году Беларусь также будет желанным гостем на выставке.

Практически одновременно с шанхайской выставкой в Пекине прошло заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, где с белорусской стороны председательствовал Николай Снопков. На этой встрече были конкретизированы взаимные экономические и инвестиционные шаги.

- Как развивается инвестиционное сотрудничество?

- Могу сказать, что наблюдается динамика увеличения инвестиционного взаимодействия, в том числе рост китайских инвестиций. В числе примеров успешное завершение первого этапа проекта по строительству социального жилья в соответствии с соглашением между Китаем и Беларусью. Успешно реализованы такие проекты, как строительство студенческих общежитий и Минской центральной районной больницы.

Важными являются соглашения о технико-экономической помощи Китая по проектам "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта". Активными темпами идет строительство на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

В этом году будет завершен первый этап строительства инфраструктуры индустриального парка "Великий камень" на площади 8,5 кв.км. В целом продолжается активное привлечение инвестиций и реализация этого проекта. Количество резидентов парка достигло 39, включая компании из США и стран ЕС, с контрактными инвестициями более $1,1 млрд.

- Насколько успешно продвигается научно-техническое и образовательное сотрудничество?

- В этом году в Китае прошло заседание комиссии по научно-техническому сотрудничеству китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству. На нем отмечалось, что в последние годы ученые Беларуси и Китая взаимодействуют наиболее результативно. Стороны определили потенциально важные научные проекты. Совместное проведение исследовательских работ постепенно стало новой моделью сотрудничества между двумя странами.

Взаимно важными являются связи в области образования. В этом году в Китае состоялся съезд подкомитета по вопросам образования китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству. Благодаря совместным усилиям в Китае появилась мода на белорусский язык, а в Беларуси - на китайский. Второй Пекинский институт иностранных языков и многие другие китайские вузы один за другим открывают курсы белорусского языка и создают белорусские научно-исследовательские центры.

В Беларуси открылся новый Институт Конфуция, в стране сейчас четыре Института Конфуция и два класса Конфуция. Количество иностранных студентов продолжает увеличиваться. В Китае обучается около 1 тыс. белорусских студентов. Ожидается, что к концу года число китайских студентов, проходящих обучение в Беларуси, достигнет 3 тыс. человек.

Президент Беларуси пригласил 300 китайских детей для отдыха и оздоровления в летних лагерях. Безусловно, это отражает дружеские чувства Александра Лукашенко и белорусского народа к Китаю и вызывает теплые чувства у китайской стороны. Этим летом Министерство образования КНР также пригласило 50 белорусских школьников в летние лагеря в Пекине, Шанхае и Харбине.

- Культуру, туризм также можно отнести к сферам, которые способствуют развитию двустороннего сотрудничества?

- Культурная составляющая играет большую роль во взаимодействии между странами. Китайский культурный центр в Минске проводит разнообразные мероприятия, организует бесплатные просмотры китайских фильмов, приглашает известных китайских художников и литературные и художественные коллективы организовывать выставки и театральные представления. Этот центр стал важной платформой для культурного обмена.

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао было подписано (официально ратифицировано 10 августа 2018 года) соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Беларусью. Это заложило основу для дальнейшего углубления культурного сотрудничества.

Согласно статистике белорусской стороны, число китайских граждан, приехавших в Беларусь с января по июль 2018 года, достигло 17 тыс. человек, превысив этот показатель за весь 2017 год. А с августа текущего года вашу страну стало посещать еще больше китайских граждан. Беларусь успешно провела и Год туризма в Китае.

- Что бы вы сказали о перспективах белорусско-китайского взаимодействия?

- Китай и Беларусь, несомненно, являются примером стран, отношения между которыми построены на взаимном уважении, равном общении и взаимовыгодном сотрудничестве. Китай готов продолжать сотрудничать с Беларусью, чтобы поддерживать динамику двусторонних отношений на высоком уровне, старательно реализовывать договоренности, достигнутые лидерами наших стран, и работать над развитием всепогодной дружбы.

Уверен, что в новом году Китай и Беларусь усилят взаимную поддержку по вопросам, связанным с основными интересами и проблемами сторон. Еще больше предстоит укрепить сопряжение стратегического развития двух государств, активизировать строительство "Одного пояса и одного пути". Речь идет о средне- и долгосрочном стратегическом планировании. Безусловно, особая роль будет уделяться продвижению строительства Китайско-белорусского индустриального парка, а также инвестициям. Мы надеемся, что к строительству "Великого камня" присоединится еще больше иностранных предприятий и компаний.

В преддверии 2019 года я хотел бы выразить наилучшие пожелания белорусским друзьям. Желаю процветания Беларуси, счастья и гармонии белорусскому народу.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-