Два участка откроют в Минске для голосования на выборах президента Ирана

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два участка будут открыты в Минске 18 июня для голосования на выборах президента Ирана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дипломатической миссии Исламской Республики Иран в Беларуси.

"Посольство Ирана информирует, что 18 июня в Исламской Республике Иран состоятся 13-е президентские выборы. На территории Республики Беларусь будут открыты два участка для голосования", - говорится в сообщении.

Один участок будет работать в посольстве Исламской Республики Иран в Минске, второй - в главном корпусе БГМУ по адресу пр-т Дзержинского, 83.

Участки будут открыты с 8.00 до 20.00.-0-