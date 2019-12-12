Двусторонние переговоры ЕС и Беларуси о присоединении к ВТО в части торговли вступили в финальную стадию

12 декабря, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Двусторонние переговоры ЕС и Беларуси по присоединению ее к Всемирной торговой организации в части вопросов торговли товарами вступили в финальную стадию. Об этом заявила торговый представитель Постоянного представительства ЕС при ВТО в Женеве Мари-Пьер Никара на встрече с экспертами и журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу сказать о финальной стадии двусторонних переговоров в части, касающейся вопросов торговли, которые проводятся между Беларусью и Европейским союзом по вступлению вашей страны во Всемирную торговую организацию", - заявила Мари-Пьер Никара. Она обратила внимание, что в целом эти двусторонние переговоры касаются не только торговли, но и сферы услуг.

Мари-Пьер Никара добавила, что белорусской стороне предстоит решить еще ряд вопросов в области торговли, касающихся требований на пути в ВТО. "Со стороны Беларуси видна инициатива ускорить процесс вступления в ВТО", - отметила торговый представитель.

Встреча состоялась в штаб-квартире Постоянного представительства Европейского союза при ВТО в Женеве в рамках Диалоговой программы, организованной Фондом им. Конрада Аденауэра.-0-

Фото Алины Гришкевич