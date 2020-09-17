Дзермант: Беларусь и Россия строят не просто прагматичные отношения, есть понимание, что это братство святое

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия строят не просто прагматичные отношения, есть понимание, что это братство святое. Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Есть не просто прагматика наших отношений, расчет политиков. Есть понимание, что наше братство - это действительно что-то святое, и если позволить его сейчас разрушить, это будет крах не только белорусского государства, а, наверное, даже нашей цивилизации. Потому что второй удар после Украины, она, мне кажется, не выдержала бы", - считает Алексей Дзермант.

По его мнению, Россия сейчас прекрасно понимает: если она потеряет Беларусь, это взорвет там внутриполитическую ситуацию. "Если мы не справимся с этими политтехнологиями совместными усилиями - следующие они. Там скоро встанут вопросы транзита (власти. - Прим. БЕЛТА), выборы в Госдуму. Поэтому понятно, что для России это (события в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) очень большой урок", - сказал политолог.

Алексей Дзермант также заявил, что оппоненты Беларуси делали все, чтобы разрушить белорусско-российские отношения, используя и информационное противоборство, и провокации. "Они делали все в последние несколько лет, чтобы Россия отвернулась и сказала: "Это ваши проблемы, мы умываем руки". Но, слава богу, наши лидеры остаются с осознанием той миссии, которую на них возложили наши народы, и решения были приняты правильные. Они понимают, какова цена всего, что происходит", - добавил эксперт.-0-