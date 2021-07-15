Дзермант: Беларуси и России оперативно нужно решать много вопросов в экономике и безопасности

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике и безопасности есть множество вопросов, которые Беларуси и России нужно решать в оперативном порядке. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что попытки Запада поменять ситуацию в стране изнутри, взорвать ее не прекращаются. Соответственно, это тоже требует серьезной координации усилий, потому что сторонники прозападной оппозиции перешли к индивидуальному террору. Кроме того, меняется ситуация на границах, звучат угрозы нового пакета санкций, не становятся лучше отношения с Украиной - на этом фоне подобная рабочая встреча может происходить в любой момент", - отметил он.

По словам эксперта, Беларуси приходится искать компенсаторные механизмы в связи с санкционным давлением, и, конечно, Россия тут первый партнер.

"Интересный комментарий прозвучал от Владимира Путина постфактум, когда он сказал, что мы еще не достигли уровня интеграции, как в ЕС. То есть Президент России обозначил ориентир, к которому мы движемся. Здесь тоже нет ничего экстраординарного: все это прописано в союзном договоре. Путин подчеркнул главное - что интеграция не отменяет национального суверенитета. Просто какие-то моменты в условиях ухудшившейся международной обстановки можно продвигать дальше, - отметил политолог. - Сложим два и два (текущую обстановку и ориентиры исходя из нее) и получим темы, которые обсуждались лидерами Беларуси и России и будут реализовываться в будущем.-0-