Дзермант: мы наблюдаем очередную неудачную попытку организации цветной революции в Беларуси

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политолог Алексей Дзермант на своей странице в Facebook констатирует очередную неудачную попытку организации цветной революции в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Это была седьмая и вновь неудачная попытка организации цветной революции в Беларуси", - считает политолог.

По его словам, конечной целью был затяжной политический кризис, передел собственности и создание еще одной точки геополитического напряжения - самая серьезная, профессиональная попытка за последние годы.-0-