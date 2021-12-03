Дзермант: на западные санкции Беларуси следует отвечать зеркально

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На санкции Запада нужно отвечать зеркально. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"С моральной точки зрения введение ЕС пятого пакета санкций против Беларуси объяснить нельзя. Западные политики совершают самые низкие и подлые поступки, особенно когда это касается журналистов. Люди имеют свою точку зрения, отстаивают позицию страны, а в ЕС хотят это запретить, наложить санкции", - сказал аналитик.

Алексей Дзермант подчеркнул: мир не подчиняется Западу и есть люди и государства, у которых своя позиция. "Мы с ними дружим и сотрудничаем, подрывая таким образом подлую и жестокую гегемонию Запада. Они подошли к краю, не могут работать на конструктив и признать, что ошибаются. Со временем Запад придет к тому, что весь мир от них отвернется", - отметил он.

Политолог считает, что нет особого смысла нервничать по поводу санкций. "Где-то можно даже с иронией к этому относиться. Они думают, что Запад - это весь мир. Нужно отвечать зеркально. Я думаю, что необходимо начинать процесс обсуждения ограничений в отношении западных политиков и их пропагандистов, которые активно ведут информационную войну против белорусов. К нам как минимум прислушаются Россия и Китай. Может быть, тогда они задумаются, что мир не однополярен. Они не ограничат нам свободу, а вот себе могут создать проблемы. Лично я принял решение ввести свои персональные санкции против стран Запада - ни рубля, ни копейки не потрачу на поездки к ним и на визы. Призываю вас сделать то же самое. Пусть они почувствуют, что мы презираем их бесчеловечную позицию по отношению к нам", - призвал Алексей Дзермант.-0-