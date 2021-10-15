Дзермант о действиях Польши в отношении беженцев: ЕС вряд ли останется в стороне от такого демарша

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз вряд ли останется в стороне от демарша Польши по отношению к европейскому праву касательно беженцев. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границу. Также одобрено строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также будет запрещен въезд в страну на срок от 6 месяцев до 3 лет. Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения заявление о предоставлении убежища, которое подано после незаконного пересечения границы, если заявитель напрямую не прибыл из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

"С юридической точки зрения Польша нарушает свои международные обязательства, которые существуют в рамках ООН в отношении лиц, находящихся в уязвимом положении. Также она нарушает нормы ЕС, с которыми Польша соглашалась, прежде чем вступила в эту организацию. В этих поправках есть такая формулировка "…если лица не приезжают из стран, в которых им что-то угрожает". Так в том-то и дело, что приезжают, потому что угрожает, ведь в Афганистане и Ираке существует опасность войны, угроза для жизни определенных лиц. Получается, что поляки закрывают глаза на то, что мигранты действительно нуждаются в помощи и стремятся в ЕС", - сказал эксперт.

Он уверен, что возведение забора польской стороной на границе с Беларусью не остановит миграционный поток. "Для того чтобы остановить такой поток, должна быть выстроена цепочка между Афганистаном, Ираком, Россией, Беларусью, Польшей и Германией. Если не будет выстроена система сотрудничества правоохранительных органов, то никакие дыры не удастся закрыть такими заборами, это очевидно, - отметил Алексей Дзермант. - Польша, понимая, что расстроила отношения с Беларусью, теперь не может справиться с миграционным потоком и делает популистские ходы. Они боятся, так как обеспечение европейской безопасности - это комплекс мер, который касается не только создания нормальных условий для приема, но и контроля на границе, а это невозможно без России, Турции, Беларуси. Польша понимает, что нужен политический диалог, а значит - признать действующую белорусскую власть, от которой, между прочим, зависит безопасность европейцев".

Алексей Дзермант считает, что с точки зрения европейского права Польша преступила его нормы и свое национальное законодательство сделала выше международных обязательств. "Безусловно, Европейский союз вряд ли останется в стороне от такого демарша. Польша выводит себя из рамок действия европейского права, и возникают соответствующие вопросы, ведь они соглашались войти в ЕС, получали деньги, а сейчас говорят, что не хотят выполнять свои обязательства. Брюссель, Берлин будут принимать определенные меры, в том числе санкции и снижение финансовой помощи", - добавил политолог.-0-