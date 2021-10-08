Дзермант о резолюции Европарламента: она направлена на расшатывание наших отношений с Россией

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Европарламента по Беларуси направлена на расшатывание наших отношений с Россией. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Комментируя то, что депутаты Европейского парламента обвинили Россию в причастности к миграционному кризису на границах Союзного государства с ЕС, эксперт отметил, что скорее всего это попытка через Россию на нас повлиять. "В Европе хотят напугать российское руководство санкциями, обвинениями, чтобы оно в отношении нас тоже применило давление или попыталось нас в чем-то убедить. Хотя Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко очень четко и прозрачно дал понять, что, если у вас проблемы с Беларусью, решайте их с Беларусью. Все это направлено на то, чтобы расшатывать наши отношения. И в резолюциях Европарламента так прямо и отмечается, что нужно противодействовать интеграционному процессу между Беларусью и Россией", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, на Западе считают, что их союзы правильные, у них демократия, а всем остальным объединяться нельзя. "Высокомерный подход по отношению ко всем остальным. Конечно, с такими установками они не то что с соседями нормальных отношений не будут иметь, но и внутри. Все видят, что Евросоюз далеко не идеален и не является эталоном интеграционных объединений, там есть серьезные противоречия. Они видят конкурентов в других. И относятся к другим эгоистично и неуважительно. Нам, если мы считаем себя самостоятельными, гордимся и дорожим своим суверенитетом, нужно думать о своих интересах и выгоде. Мы этот интерес видим в союзе с Россией, что оправданно, логично и доказано временем", - подчеркнул политолог. -0-