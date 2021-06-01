Дзермант: поддержка России важна на фоне угроз о введении против Беларуси санкций

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка России важна на фоне заявлений и угроз западных политиков о введении против Беларуси все новых санкций. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Результатов встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи в этот раз ждали с особым вниманием и интересом - уж сильно накалилась информационная и политическая повестка вокруг инцидента с самолетом и в целом вокруг нашей страны. Впрочем, в этом нет вины Беларуси: мы видим, что медийная истерика была скорее заранее срежиссированной, а не просто импровизацией на тему защиты правил международного авиасообщения. Но встреча была важна не только потому, что президенты поделились друг с другом и гражданами наших стран в целом совпадающими оценками по этой ситуации. Она важна и как индикатор союзнических отношений, - отметил эксперт. - Хотя бы потому, что мы увидели ряд вбросов относительно действий белорусской стороны и реакции на них стороны российской. Начиная с того, что России, мол, не нужно в данном случае поддерживать Беларусь. Это может чуть ли не навредить будущей встрече Путина и Байдена. И заканчивая странными ультимативными заявлениями о том, что нужно немедленно освободить российскую гражданку Софью Сапегу, которая также находилась на борту самолета Ryаnair, была задержана после проверки и подозревается в совершении серьезных преступлений в Беларуси".

По словам аналитика, целью этих вбросов, скорее всего, была не забота о российско-американских отношениях и даже не обеспокоенность судьбой гражданки России. "Имеющей, кстати, вид на жительство в Беларуси, то есть обязующейся подчиняться законам нашей страны. Настоящей целью был вызов противоречий между Беларусью и Россией для того, чтобы кинуть тень на их отношения, на белорусско-российское союзничество и его перспективы. Нужно было выставить Беларусь страной-изгоем, совершающей якобы что-то из ряда вон выходящее, и попытаться не дать России заявить о своей поддержке союзника. Но встреча президентов полностью перечеркнула замыслы. Уже судя по их общению, настроению было видно, что наши отношения находятся на совершенно иной волне - волне взаимного уважения и понимания", - уверен Алексей Дзермант.

Он напомнил, что в первый день визита президенты неформально общались пять часов, продолжилось общение и во второй день. "Значит, переговоры были весьма объемными и продуктивными. Понятно, что не все их содержание мы можем сейчас узнать, - подчеркнул политолог. - Есть и конкретные результаты: выделение второго транша российского кредита в $500 млн и открытие новых рейсов национальной авиакомпании Belavia в российские города. Эта поддержка, безусловно, важна на фоне заявлений и угроз западных политиков о введении против Беларуси все новых санкций. Нам не привыкать жить под санкциями за свою независимую политику и жесткое пресечение западных атак на нашу государственность и ценности, но во многом мы можем позволить это благодаря тесным отношениям с Россией. Выбор союза с Россией поддержало и поддерживает большинство белорусов, и мы видим, что этот союз работает, даже несмотря на порой возникающие проблемы".

Алексей Дзермант считает, что если бы не было союза с Россией, не было бы общей стратегии обороны, то Беларусь могла бы ожидать судьба бывшей Югославии. "Сербии, которую Запад показательно наказал за такую же позицию военным способом, принеся горе и унижение братскому славянскому народу. А на примере другого братского народа - украинского - мы видим, как можно своими же руками фактически уничтожить суверенитет и государственность, превратившись в серую зону нестабильности. И ведь это же хотели проделать и с нами, пытаясь устроить цветную революцию и государственный переворот. А не получилось во многом потому, что наши союзники - Россия и Китай - нас поддерживают. Они видят, что польза и ценность такой независимой Беларуси для них действительно важны. Главный вызов для нас сейчас - в экономике из-за возможных последствий санкций Запада. Именно поэтому важно вывести белорусско-российские отношения на новый уровень именно здесь. Президенты, можно сделать вывод, подтвердили этот курс и дали конкретные поручения по его реализации", - сделал вывод политолог.-0-

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