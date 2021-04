Дзермант: при политическом давлении нужно всегда бороться за свои национальные интересы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При политическом и экономическом давлении нужно всегда бороться за свои национальные интересы. Таким мнением поделился научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант в передаче "Новости. 24 часа" на телеканале СТВ.

По мнению политолога, запрет на ввоз в Беларусь и реализацию на ее территории ряда товаров, которые производятся в государствах, принявших решение ввести специальные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц, - зеркальный ответ нашей страны на данные действия.

"Когда начинается экономическое, политическое давление, обычно страны реагируют тоже. Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать. Особенно если взять наш случай, когда ряд западных корпораций, государств, политиков стали призывать к отмене чемпионата мира по хоккею. Тогда определенные фирмы заявили, что не будут поддерживать спортивное мероприятие, спонсировать его. Ну что же, пусть тогда они тоже осознают, что и для них будет ущерб. Теперь их долю белорусского рынка займут конкуренты. В таких случаях нужно всегда бороться за свои национальные интересы", - сказал Алексей Дзермант.

Как отметил политолог, теперь для отечественных производителей транспортных и косметических средств освободились ниши. "Если кто-то уходит с рынка, я уверен, что качественной продукцией белорусов обеспечат, ничего страшного не произойдет", - подчеркнул Алексей Дзермант.

В перечень запрещенных для ввоза в страну и продажи внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME).-0-