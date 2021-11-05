Дзермант: утверждение союзных программ - это эпохальное событие

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждение союзных программ на заседании Высшего госсовета - эпохальное событие. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Это эпохальное событие, мы к нему долго шли. Подготовительная работа длилась около трех лет. Были и достаточно сложные переговоры, нужно было учесть интересы двух стран. Нам важно не потерять от подобного сближения, наоборот - приобрести для нашей экономики и людей. Мы приступаем к формированию единых рынков нефти и газа, электроэнергии. То есть во всех политэкономических раскладах - это базис, на котором строятся отношения. От ценных энергоносителей зависит конкурентоспособность нашей продукции, сколько мы получим прибыли. Или не получим в случае высокой стоимости. В этом смысле это серьезный компромисс, с одной стороны, с другой - достижение", - сказал эксперт.

Он уверен, что теперь есть возможность долгосрочно планировать наше развитие в промышленности, технологиях и энергетической сфере, независимо от капризов рынков и ситуации в западной Европе. "Это серьезный задел на дальнейшее развитие, чтобы мы не проседали из-за западного давления и санкций. Мы открываем дополнительные возможности на рынки России, в кооперации с их поставщиками и производителями. Это можно только приветствовать, потому что мы получаем новые возможности для развития экономики", - пояснил аналитик.

Алексей Дзермант сравнил отношения Беларуси с Россией с потребностью человека в воздухе. "Это незаметно, кажется само собой разумеющимся. А когда воздуха не хватает, ты начинаешь задыхаться. Это можно сравнить с нашей экономикой. Энергоресурсы и доступ к российскому рынку - это в каком-то смысле воздух, которым во многом дышит наша экономика. Об этом говорят цифры. Более 50% товарооборота Беларуси связано с Россией. Мы серьезно зарабатываем на российских рынках, хотя и Россия зарабатывает на белорусском рынке. Мы платили серьезные суммы за энергоносители. Россия была всегда в плюсе от торговли с Беларусью, - заявил политолог и добавил, что наша задача - "выровнять дисбаланс и найти для себя новые ниши".

"Я думаю, что наши граждане ощутят это вполне конкретно. У белорусов появится больше возможностей путешествовать, зарабатывать и открывать для себя Россию. Эти карты работают на людей и простой народ. Это не элитные договоренности", - подытожил эксперт. -0-