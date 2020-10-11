Дзермант: визит Лукашенко в СИЗО КГБ - очередной нетривиальный политический ход

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Лукашенко в СИЗО КГБ - очередной нетривиальный политический ход. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко сделал вчера очередной нетривиальный политический ход, сравнимый с появлением с автоматом в руках. Очевидно, что часть команды оппозиционных кандидатов раскаялась в своих деструктивных действиях и готова сотрудничать с властью в рамках обновления политической системы", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, первый шаг к общенациональному диалогу сделан. "Это может вызвать серьезный раскол среди оппозиции на готовых сотрудничать и непримиримых. Пока непонятно, как эта встреча повлияет на количество участников протестов и степень их радикализма. Особенно, если учесть, что управляются они дистанционно из Варшавы, а там, судя по всему, намерены и дальше держаться только деструктивной повестки", - отметил политолог.

Алексей Дзермант подчеркнул: "Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в СИЗО КГБ. Гораздо более важной представляется анонсированная Президентом организация процесса обсуждения поправок в Конституцию через создание многочисленных диалоговых площадок. Это должно еще больше сплотить пропрезидентское ядро, туда же нужно привлекать конструктивных оппозиционеров. Естественно, с самым широким освещением сути и хода этого обсуждения, а также полученного результата".-0-