Единый день голосования на выборах депутатов сделает политсистему стабильнее - Сивец

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива по введению единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней позволит придать стабильность политической системе. Об этом заявил член Конституционной комиссии, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Сегодня состоялось совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. От депутатов прозвучала инициатива о продлении полномочий нынешнего состава местных Советов депутатов. А новые выборы предложено провести уже после референдума по конституционной реформе, в результате которой статус депутатов, вероятно, изменится, их полномочия расширятся. Инициатива вызвала бурное обсуждение.

"Не стоит забывать о том, что мы реформируем свой Основной закон. Политическая система, которая есть сегодня, подлежит модернизации. В том числе в части формирования представительных органов власти. Мы много дискутируем о том, что избирательная система, возможно, тоже подлежит серьезной трансформации. Но, наверное, единственный вопрос, который обсуждался и в рамках Конституционной комиссии, и ранее на диалоговых площадках, в общественных приемных, при обращениях граждан и не вызывал никаких споров, а наоборот, консолидированную позицию, - это вопрос необходимости введения единого дня голосования на выборах в представительные органы власти", - сказал Сергей Сивец.

Он уточнил, что имеет в виду парламент, местные Советы депутатов. Сергей Сивец считает, что такой шаг позволит придать стабильность политической системе, упростить коммуницирование депутатов местных Советов с коллегами из парламента, представителями органов исполнительной власти, институтами гражданского общества, с избирателями - в части реализации депутатских полномочий. Потому что за небольшой депутатский срок в местных Советах сложно наладить крепкие и эффективные связи.

В числе других аргументов звучал следующий: в случае единого дня голосования будет существенная экономия бюджетных средств на проведение кампании.-0-