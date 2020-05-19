Единый рынок энергоресурсов должен стать одной из основ интеграции в ЕАЭС - Пашинян

19 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ интеграции в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях глобальных экономических вызовов, перед которым мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро. Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции. Без него невозможен качественный прогресс интеграционных процессов. Без него невозможно обеспечить равные условия экономической деятельности для всех участников союза", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он отметил особое значение для Армении развития сотрудничества в ЕАЭС. "Более чем уверен, что мы должны укреплять наш союз и совершенствовать основополагающие институты интеграции. Мы должны доказать их состоятельность в период кризиса и быть готовыми совместно воспользоваться всеми экономическими возможностями, которые, очевидно, появятся в посткризисный период", - обратил внимание он.

В этом контексте, по его мнению, имеют особое значение Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые сегодня обсуждаются на заседании совета. "Убеждены, что направления сотрудничества, обозначенные в документе, будут способствовать подъему как интенсивности, так и инновационной привлекательности союза, повышению его конкурентоспособности и научно-производственного потенциала", - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что в документе о стратегических направлениях развития экономической интеграции должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа. "Наш союз должен стремиться к поэтапному достижению этой цели, что создаст благоприятную почву для качественно более глубокой экономической интеграции в рамках союза", - убежден премьер-министр.-0-