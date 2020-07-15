ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подтвердила проведение Евразийского межправительственного совета 17 июля в Минске в очном формате. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Беларуси Романа Головченко с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.
"17 июля в Минске пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, - говорится в распространенном сегодня сообщении ЕЭК. - Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и др.".
На заседании предстоит рассмотреть ход реализации соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. "Также в повестке - комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в странах союза", - отметили в ЕЭК.
Намечено обсудить проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.
"Планируются к рассмотрению карта развития агроиндустрии ЕАЭС и карта индустриализации союза. Оба проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга", - добавили в ЕЭК.-0-