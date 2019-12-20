ЕЭК рассказала о персональном составе новой коллегии

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии рассказала о персональном составе Коллегии ЕЭК, который приступит к работе с 1 февраля 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президенты стран ЕАЭС приняли решение о председательстве в органах союза, персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии ЕЭК. "В 2020 году государством, председательствующим в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), определена Беларусь, - отметили в пресс-службе. Председательство перейдет стране от Армении.

В связи с окончанием срока полномочий министров ЕЭК, которые назначаются каждые четыре года, члены Высшего Евразийского экономического совета утвердили новый состав Коллегии ЕЭК. "По-прежнему у каждой страны союза в коллегии будут по два представителя, - подчеркнули в пресс-службе. - Новый состав Коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый председатель Коллегии ЕЭК, на должность которого Высший Евразийский экономический совет назначил на четырехлетний период представителя Беларуси Михаила Мясниковича. До недавнего времени он являлся председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси".

Главы стран ЕАЭС утвердили Михаила Мясниковича председателем Коллегии ЕЭК Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы.

Новыми лицами в составе Коллегии ЕЭК станут Артак Камалян (Армения) и Гегам Варданян (Армения). Артак Камалян назначен на должность члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Сейчас этот пост занимает Александр Субботин (Беларусь). Гегам Варданян назначен на должность члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям. Он сменит на этом посту Карине Минасян (Армения).

"Свою работу в комиссии продолжат член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко (Беларусь), член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков (Казахстан), член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин (Казахстан), член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов (Кыргызстан), член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (Кыргызстан), член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (Россия) и член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина (Россия)", - добавили в пресс-службе.-0-