ЕЭК заключила меморандум о взаимопонимании с Европейской организацией публичного права

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и директор Европейской организации публичного права Спиридон Флогаитис сегодня в Москве подписали меморандум о взаимопонимании между двумя организациями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В соответствии с документом, стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как анализ и выработка предложений по повышению эффективности работы органов и механизмов разрешения споров в международных интеграционных объединениях.

"Сегодня мы заложили хороший базис для сотрудничества. Надеюсь, реализация этого документа создаст хорошую основу для институционализации диалога с европейскими партнерами в сфере права", - заявил Тигран Саркисян. В свою очередь Спиридон Флогаитис подчеркнул, что с подписанием меморандума организации открывают новую фазу сотрудничества. "Есть мнение, что когда говорим "интеграция", мы сразу понимаем Европейский союз. Но очевидно, что в системе международных отношений есть уже евразийская интеграция в виде ЕАЭС, который сегодня представляет собой полноправный субъект мировой экономики, есть ряд и других интеграционных объединений", - отметил он.

Спиридон Флогаитис выступил с предложением организовать в 2020 году на площадке ООН совместную конференцию, в которой могут принять участие представители ведущих интеграционных объединений мира.

Европейская организация публичного права основана в 2007 году. Ее членами являются 17 стран, более 70 национальных университетов. Цель организации - изучение и развитие права государств, международных и интеграционных объединений, в частности ЕС, проведение аналитических исследований в области права и государственного управления, а также техническая поддержка в области международного, публичного и частного права. Организация имеет статус наблюдателя при Международной организации труда, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Международной организации по миграции, Генассамблее ООН.-0-