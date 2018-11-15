Египет высоко оценивает уровень политических отношений с Беларусью - Али Абдель Аль Сайед

15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Египет высоко оценивает уровень политических отношений с Беларусью. Об этом журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Он сказал, что во время состоявшейся встречи с главой белорусского государства были обсуждены все возможности и вопросы, касающиеся Беларуси и Египта, в политической и экономической областях. По мнению египетской стороны, в настоящее время достигнут очень высокий уровень политического взаимодействия с Беларусью.
Али Абдель Аль Сайед также сообщил, что сегодня было подписано белорусско-египетское межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Он обратил внимание на важность того, что в парламенте Египта создана группа дружбы с Беларусью, которая будет продвигать двустороннее сотрудничество.
Высокий гость считает, что визит Александра Лукашенко в январе 2017 года дал очень сильный импульс развитию двусторонних отношений. В 2019 году планируется ответный визит Абделя Фаттаха Аль Сиси. "Между главами двух государств сложились очень тесные и дружественные отношения", - резюмировал он.-0-
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