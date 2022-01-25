Египет заинтересован в участии Беларуси в социально-экономических проектах

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с президентом Академии научных исследований и технологий Египта Махмудом Сакром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Египте.

Стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области науки, взаимодействия между национальными академиями наук в рамках реализации актуальных совместных проектов.

Руководитель Академии научных исследований и технологий сказал о заинтересованности в использовании потенциала Национальной академии наук Беларуси в важных проектах социально-экономического развития Египта.

Достигнута договоренность о визите в 2022 году Махмуда Сакра в Беларусь во главе делегации Академии научных исследований и технологий Египта.-0-