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Политика
25 января 2022, 20:57

Египет заинтересован в участии Беларуси в социально-экономических проектах

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с президентом Академии научных исследований и технологий Египта Махмудом Сакром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Египте.

Стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области науки, взаимодействия между национальными академиями наук в рамках реализации актуальных совместных проектов.

Руководитель Академии научных исследований и технологий сказал о заинтересованности в использовании потенциала Национальной академии наук Беларуси в важных проектах социально-экономического развития Египта.

Достигнута договоренность о визите в 2022 году Махмуда Сакра в Беларусь во главе делегации Академии научных исследований и технологий Египта.-0-

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