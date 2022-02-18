Эйсмонт о вбросах в западных СМИ: это была неделя позора европейской политики

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белтелерадиокомпании назвал вбросы западных политиков и средств массовой информации о готовящемся нападении России на Украину неделей позора европейской политики. Такую оценку произошедшим событиям он дал в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Замечательная" неделя заканчивается, и, как мне кажется, эта неделя должна войти в мировую историю как неделя позора западноевропейской политики и западноевропейской "журналистики" - в кавычки нужно взять это слово", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

Он напомнил, что, по мнению руководства, политиков, журналистов США и европейских стран, Россия 16 февраля должна была напасть на Украину. Причем, по некоторым версиям на Западе, оказать поддержку России в этом должна была Беларусь.

"Естественно, была страшная истерика. Но давайте называть вещи своими именами: этих клоунов стебали все, кто только мог, все здравомыслящие люди, в том числе и мы в нашей программе говорили, что "17 февраля утром вам всем будет стыдно за то, что вы творили последние месяцы". Но мы ошиблись, потому что этим людям не бывает стыдно за то, что они говорят и делают. Пора уже к этому привыкнуть", - заявил глава медиахолдинга.-0-